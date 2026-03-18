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'मैं नहीं, CM चिंता में हैं', मुख्यमंत्री के आरोप पर जयराम ठाकुर का पलटवार, सरकार पर उठाए सवाल

जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री ही खुले मंच से कह रहे हैं कि सरकार बनने का श्रेय किसी और को जाता है.

JAIRAM THAKUR ON CM SUKHU
जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर पलटवार (FILE@ ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:52 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 11:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री के तनाव में होने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि वे किसी तनाव में नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री खुद चिंता में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर ही श्रेय को लेकर खींचतान चल रही है, जिससे हालात साफ नजर आ रहे हैं.

CM पर सीधा हमला

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री ही खुले मंच से यह कह रहे हैं कि सरकार बनने का श्रेय किसी और को जाता है. उन्होंने उपमुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर भी चल रही बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सरकार के अंदर की स्थिति साफ होती है.

जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर पलटवार (ETV BHARAT)

सरकार के कामकाज पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के तीन साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने भाषणों में केवल केंद्र सरकार को दोष दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य पर कर्ज बढ़कर करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे. उन्होंने यह भी कहा कि नई योजनाओं का अभाव है और कई संस्थान बंद कर दिए गए हैं.

ठेकेदार और संस्थानों पर सवाल

जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बनाए गए भवन जनता की मांग पर थे, लेकिन वर्तमान सरकार उन भवनों का सही उपयोग नहीं कर रही और कई संस्थान बंद किए जा रहे हैं.

अधिकारियों के सेवा विस्तार पर सवाल

जयराम ठाकुर ने ODI अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को विस्तार नहीं मिलना चाहिए था. वहीं, ड्रेस कोड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सादगी और हिमाचली संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है.

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Last Updated : March 18, 2026 at 11:59 PM IST

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