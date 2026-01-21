ETV Bharat / state

'जैसे-तैसे काट रहा कार्यकाल, वरिष्ठ मंत्री ही उठा रहे सवाल', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश की कांग्रेस सरकार जैसे-तैसे काट रही कार्यकाल, वरिष्ठ मंत्री ही उठा रहे हैं सवाल"

Jairam Thakur Visit Kangra
कांगड़ा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जायराम ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:05 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुधवार को कांगड़ा दौरे पर पहुंचे. तीन दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे जयराम ठाकुर ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि, सरकार डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है. इसी दौरान उन्होंने भाजपा के नव-नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई भी दी.

भाजपा को मिला सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गर्व का विषय है कि पार्टी को इतिहास का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है. उन्होंने कहा कि, नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे देश और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का विषय है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल की भी सराहना करते हुए कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न राज्यों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिससे हिमाचल प्रदेश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ी. उन्होंने कहा कि, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी.

'जैसे-तैसे काट रहा कार्यकाल, वरिष्ठ मंत्री ही उठा रहे सवाल'

प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि, "वर्तमान सरकार प्रदेश की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है.सरकार के वरिष्ठ मंत्री और उपमुख्यमंत्री तक मुख्यमंत्री के कार्यों पर सार्वजनिक रूप से प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, जिससे सरकार की आंतरिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है. सरकार जैसे-तैसे अपना कार्यकाल पूरा करने का प्रयास कर रही है."

हिमाचल में चिट्टा तस्करी और नशे के बढ़ते मामलों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "इस लड़ाई में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए ठोस नीति और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है. सरकार इस गंभीर मुद्दे पर काम करने की बजाय केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रह गई है. भाजपा अपने स्तर पर नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चला रही है."

'डिजास्टर एक्ट की आड़ में पंचायत चुनाव टाल रही सरकार'

पंचायती राज चुनावों को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश सरकार डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर पंचायत चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब डिजास्टर एक्ट लागू है तो न तो सड़कों का निर्माण हो रहा है और न ही जल निकासी की व्यवस्था सुधर रही है. उन्होंने मांग की कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं.

Jairam Thakur Visit Kangra
कांगड़ा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

रूसी शिप में फंसे रक्षित चौहान के परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष

अमेरिका द्वारा सीज किए गए रूस के शिप बेला-1 के क्रू में शामिल कांगड़ा के युवक रक्षित चौहान को लेकर उनके परिजनों की चिंता लगातार बनी हुई है. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पालमपुर स्थित रानी सिद्धपुर आवास पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षित के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. नेता प्रतिपक्ष ने इस कठिन समय में परिवार का हौसला बढ़ाया. जयराम ठाकुर ने कहा कि, रक्षित चौहान की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है.

इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि, "इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं. परिजनों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र के संबंध में भी हमने जानकारी ली है. रक्षित चौहान की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. परिजनों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र के संबंध में मैंने बात कर जानकारी ली है. इस विषय पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हूं. परिजनों की चिंताओं से विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी अवगत कराया गया है."

