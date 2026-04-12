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व्यवस्था परिवर्तन! हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी की साइट पर CM हैं जयराम, मंत्री गोविंद ठाकुर

हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट को वर्षों से अपडेट ही नहीं किया गया है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 6:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासन की अनदेखी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है. हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट के प्रति प्रशासन की उदासीनता ऐसी है कि वर्षों से साइट को अपडेट ही नहीं किया गया है. आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट पर अभी भी जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं और पूर्व भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर मंत्री. साथ ही वेबसाइट के मुताबिक डॉ. कर्म सिंह अकादमी के सचिव हैं.

हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई स्वायत्त संस्था हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट के प्रति ये अनदेखी अब सवालों के घेरे में है. अनदेखी का आलम ये है कि वेबसाइट की होम स्क्रीन पर सरकार बदलने के 3 साल बाद भी मुख्यमंत्री और मंत्री के संदेश नहीं बदले गए हैं. वेबसाइट पर अभी भी जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इसके अलावा मंत्री के रूम पर रूप में गोविंद ठाकुर का संदेश देखा जा सकता है. इसके अलावा वेबसाइट पर कोई नया अपडेट भी देखने को नहीं मिला है. वेबसाइट पर आखिरी सूचना फरवरी 2021 में शुरू की गई टांकरी लिपि कार्यशाला की है.

Jairam Thakur CM HP art culture
हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी की साइट पर CM हैं जयराम (@HP Academy of Arts Culture and Languages website)

प्रसिद्ध लेखक एस आर हरनोट ने जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक एस आर हरनोट ने फेसबुक हैंडल से हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट कि इस स्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अकादमी के सामान्य परिषद के सदस्यों का ध्यान अकादमी की वेबसाइट की इस स्थिति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है. हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए एस आर हरनोट ने लिखा, "क्या हिमाचल कला भाषा एवं संस्कृति अकादमी की सामान्य परिषद के माननीय सदस्यों ने अपनी अकादमी की वेबसाइट देखी है.....? नहीं देखी तो उनके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देते हैं स्क्रीन शॉट के साथ."

पहाड़ी राज्य की संस्कृति संरक्षण के लिए 1972 में हुई शुरुआत

हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की शुरुआत साल 1972 में की गई थी. अकादमी की स्थापना का उद्देश्य था राज्य की समृद्ध कला, साहित्य, और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और प्रचार- प्रसार. दावा है कि अकादमी पहाड़ी बोलियों, हिंदी, संस्कृत और उर्दू को बढ़ावा देने का काम कर रही है. इसी के साथ-साथ लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला और वास्तुकला के क्षेत्र में कलाकारों को भी प्रोत्साहित करती है.

Jairam Thakur CM HP art culture
हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी की साइट पर CM हैं जयराम, मंत्री गोविंद ठाकुर (@HP Academy of Arts Culture and Languages website)

अकादमी पर राज्य की विरासत संजोने और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी

अकादमी पर राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों, नाट्यकला और लोक संगीत के दस्तावेज़ संकलन और संरक्षण की जिम्मेदारी है. राज्य में अकादमी लेखकों को प्रोत्साहित करने और पुस्तकों के प्रकाशन का काम इसी संस्था के कंधे हैं. संस्था के द्वारा प्रदेश में संस्कृति और साहित्य से जुड़े क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जाते हैं. इसके अलावा संस्था राज्य में मंडेली, कुल्लवी, कांगड़ी बोलियों और हिंदी, संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाओं के लिए भी काम करती है. प्रदेश की विरासत और संस्कृति संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य की जिम्मेदारी इस संस्था पर है लेकिन अब यह संस्था अनदेखी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है.

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