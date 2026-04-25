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जयराम ठाकुर ने लिया पैराग्लाइडिंग का आनंद, आसमान से निहारी हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता

सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी दौरे पर सराज विधानसभा पहुंचे. जहां उन्होंने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्पैहणीधार में पैराग्लाइडिंग किया. पैराग्लाइडिंग के दौरान जयराम काफी उत्साहित नजर आए. वहीं, उड़ान भरते समय उन्होंने हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया और इसे एक यादगार अनुभव बताया. उन्होंने युवाओं से भी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया.

सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्पैहणीधार पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में विकसित हो रहा है. यहां जयराम ठाकुर को पैराग्लाइडिंग करते देख स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखा गया. इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रशिक्षित पायलट की देखरेख में उड़ान पूरी की गई. पैराग्लाइडिंग करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपने अनुभव को साझा किया.