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जयराम ठाकुर ने लिया पैराग्लाइडिंग का आनंद, आसमान से निहारी हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता

सराज दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर चार दिवसीय सपैहणी धार मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (@jairam Thakur)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 10:25 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी दौरे पर सराज विधानसभा पहुंचे. जहां उन्होंने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्पैहणीधार में पैराग्लाइडिंग किया. पैराग्लाइडिंग के दौरान जयराम काफी उत्साहित नजर आए. वहीं, उड़ान भरते समय उन्होंने हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया और इसे एक यादगार अनुभव बताया. उन्होंने युवाओं से भी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया.

सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्पैहणीधार पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में विकसित हो रहा है. यहां जयराम ठाकुर को पैराग्लाइडिंग करते देख स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखा गया. इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रशिक्षित पायलट की देखरेख में उड़ान पूरी की गई. पैराग्लाइडिंग करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपने अनुभव को साझा किया.

जयराम ठाकुर ने लिया पैराग्लाइडिंग का आनंद

जयराम ठाकुर ने कहा, 'उन्होंने पैराग्लाइडिंग किया है. यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था और उन्होंने इसे पूरी तरह सुरक्षित व आनंददायक पाया. मैं थोड़ा सा डर महसूस करता था, लेकिन आज रोमांचित हो गया हूं. सराज में साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म) की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें और बढ़ावा देने की आवश्यकता है'.

पूर्व सीएम ने खेला क्रिकेट, लगाए चौके-छक्के

वहीं, सराज दौरे पर जयराम ठाकुर अपनी पत्नी डॉ. साधना ठाकुर संग देव शैट्टी नाग के मूल मंदिर जाकर देवता का आशिर्वाद लिया. शैट्टाधार में 360 डिग्री व्यू को देखने बाद जयराम ठाकुर ने अपना मोबाइल निकाला और सराज की हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दिए‌. वहीं, चार दिवसीय सपैहणी धार मेले के समापन के बाद पूर्व सीएम ने क्रिकेट खेला और जमकर चौके-छक्के लगाए.

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JAIRAM THAKUR ENJOYED PARAGLIDING
JAIRAM PLAYED CRICKET
JAIRAM THAKUR SERAJ TOUR
जयराम ठाकुर ने की पैराग्लाइडिंग
JAIRAM THAKUR

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