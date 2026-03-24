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PM नरेंद्र मोदी से मिले जयराम ठाकुर, हिमाचल से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

दिल्ली में जयराम ठाकुर ने PM नरेंद्र मोदी से की मुलाकात ( @JairamThakur )

शिमला: ​हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को "सरकार के प्रमुख के रूप में" जनसेवा का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके सुदृढ़ नेतृत्व को राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बताया. वहीं. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत और सार्थक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर मीडिया के सामने आए और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. जयराम ठाकुर ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश वर्तमान में जिस गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिना सोचे-समझे लिए जा रहे फैसले राज्य को और अधिक गहरे वित्तीय गर्त में धकेल रहे हैं'. PM नरेंद्र मोदी से मिले जयराम ठाकुर (@JairamThakur) जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा लिए गए हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए बताया कि संसाधनों की भारी कमी के कारण मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना 50 प्रतिशत वेतन अगले छह महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है और साथ ही मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के वेतन में भी 50 प्रतिशत, आईएएस अधिकारियों व मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती या स्थगन की बात कही है.