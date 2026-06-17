'राहुल गांधी राजनीति करने के बजाय पहले हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक पर मांगें जवाब'
जयराम ठाकुर ने पूछा कि, हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा दे रहे छात्रों की शिकायतों की समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाई गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 9:26 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि उन्हें वास्तव में युवाओं के भविष्य और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता की चिंता है, तो उन्हें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जवाब मांगना चाहिए. उन्होंने कहा कि, हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और कथित मास चीटिंग के आरोप सामने आए थे. परीक्षा में शामिल अनेक अभ्यर्थियों ने खुलकर शिकायतें दर्ज करवाईं और निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने के बजाय अनसुना कर दिया.
'हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक की निश्पक्ष जांच नहीं हुई?'
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि, "परीक्षा दे रहे छात्रों की शिकायतों की समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाई गई और युवाओं की आवाज को नजरअंदाज क्यों किया गया. पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच के दौरान CBI ने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी. इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उन्हें संरक्षण देने का काम किया. सीबीआई की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं की गई और दोषियों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया."
'पेपर लीक मामलों पर राजनीति कर रही कांग्रेस'
नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी द्वारा राजस्थान के पेपर लीक मामलों को लेकर की जा रही राजनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस राजस्थान का उदाहरण देकर कांग्रेस आज अन्य राज्यों को घेरने का प्रयास कर रही है, उसी राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एक दर्जन से अधिक भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन उस समय राहुल गांधी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली.
'पेपर लीक या भर्ती घोटाले की निश्पक्ष जांच जरूरी'
इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि, युवाओं के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को समान मानदंड अपनाने चाहिए. यदि किसी भी राज्य में पेपर लीक, भर्ती घोटाले या परीक्षा संबंधी अनियमितताएं सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों न हो. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवा पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की अपेक्षा रखते हैं और सरकार का दायित्व है कि वह उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे.
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