हिमाचल में जॉब ट्रेनी पॉलिसी वापस ले और हर साल 1 लाख नौकरियों का प्रबंध करे सरकार: जयराम ठाकुर

विपक्ष का सरकार के सवाल, हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ?

Jairam Thakur Demand Withdraw job trainee policy in Himachal
सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 6:24 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. तपोवन विधानसभा शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन का आगाज प्रश्नकाल के साथ हुआ. सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से पूछा कि आखिर हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ. इसके अलावा सदन में करूणामूलक की नियुक्ति के अलावा और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए.

हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ?

जयराम ठाकुर ने सवाल रखते हुए कहा कि, सरकार की ओर से हर साल एक लाख और पांच साल में पांच लाख नौकरियों की बात कही गई थी. ये प्रश्न पिछले वर्ष भी लगा था, उस समय भी उत्तर नहीं मिल पाया था, जबकि एक साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, सरकार में बयान अलग-अलग आते हैं, जिसमें कभी 34 हजार और कभी 23 हजार बताई जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल्द ही सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी. सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार की ओर से सूचना एकत्रित करने की प्रथा थी, जिसे बदला जाएगा. आगामी सत्र में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी.

इसके बाद विपिन सिंह परमार की ओर से अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने सदन में सूचना रखी. इस पर विधायक ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में केस व अधिवक्ताओं, उच्चतम न्यायालय के केस के लिए कितनी राशि प्रदान की गई. सीएम सुक्खू ने कहा कि व्हाइटफ्लावर हॉल शिमला का केस जीतकर 300 करोड़ हिमाचल को मिलने वाला है. इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, एडवोकेट रस्तोगी, अभिषेक मनु सिंघवी सहित अन्य नाम शामिल है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू के मामले में भी 150 करोड़ लाभ होना तय है. उन्होंने बताया कि, हिमाचल के हितों के सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2011 से केस चल रहे थे, जिन्हें जोरदार तरीके से कोर्ट में उठाकर हक में जीत दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा कि, सभी फीस का ब्यौरा भी सदन में रख दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष को थोड़ा शांत रहने और अपने सभवाव के तहत रहने की बात कही.

इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, ओबेरॉय केस पहले से चल रहा था, जबकि उक्त वकील भी दूसरी तरफ से लड़ रहे थे. हमने संसदीय सचिव को लेकर भी खर्चे की बात पूछी है. इसके अलावा, प्रश्नकाल में बोर्ड, निगमों और विभागों में पदपूर्ति को लेकर सवाल उठाया है.

इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, राज्य में आउट सोर्स और अन्य तरीकों से रोजगार प्रदान किए जा रहें हैं, जिसे लेकर जल्द ही सूचना प्रदान की जाएगी. अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कंधर-बग्गा से दिल्ली के लिए 15 वर्षों से चल रही बस सेवा को बंद करने को पुनः बहाल करने की बात रखी है. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, अब ये बस सेवा चड़ीगढ़ तक सेवा दे रही है. उन्होंने कहा कि, अधिकतर रूट वेलफेयर स्टेट के तहत रूट चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एचआरटीसी में 2200 करोड़ घाटा है, जबकि 1300 करोड़ की देनदारी भी लंबित है. उन्होंने बताया कि अभी चड़ीगढ़ से दिल्ली के लिए अन्य भी बसें चलती रहती है.

एचआरटीसी में रेशनलाइजेशन की जरूरत

सीएम सुक्खू ने कहा कि, पूरे एचआरटीसी में रेशनलाइजेशन की जरूरत है. 780 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को जनता के लिए जारी करते हैं उन्होंने कहा कि, निगम में पेंशनर्ज की शिकायत आ रही है. ऐसे में अब कुछ क्षेत्रों में निजी बसें भी चलाई जाएगी. इसमें 480 रूटों को लेकर काम किया जा रहा है.

इसके बाद धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के गृह रक्षक के बारे में सवाल उठाया. इस पर मुख्यमंत्री की ओर से 700 पदों को भरने पर सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि, वित्तीय स्थिति ठीक होने पर 2016 से 2022 के 2000 सेवानिवृत्त कर्मियों को एरियर की किस्त भी जारी कर दी जाएगी. रणवीर निक्का ने कहा कि ये लगातार आर्थिक समस्या जूझ रहे हैं. सीएम ने बताया कि होमगार्ड जवानों के बारे में सरकार गंभीर है. इन्हें लेकर केंद्र की बजाय राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर ही कार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 75 वर्ष के ऊपर के सभी के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है, जोकि इसी वित्तीय वर्ष जारी कर दिए जाएंगे.

करुणामूलक नियुक्तियों को लेकर सदन में सवाल

करसोग के विधायक दीप राज ने करुणामूलक नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने 2524 मामलों को आय सीमा बढ़ाने के बाद बाहर किया गया है, तो ऐसे में उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी? इस पर सरकार क्या विचार रखती है. सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, 2019 में मात्र चतुर्थ श्रेणी को ही रखा जाता था. इसमें अब आय सीमा को बढ़ाया गया है. इसमें अब क्लास थ्री को भी शामिल किया गया है, जिसमें आय अढ़ाई से तीन लाख की गई है, अब पदों को सर्जित कर जल्दी भरा जाएगा.

इसके बाद आशीष बुटेल ने भी इसमें हुए सुधारों को सराहा है. साथ ही उन्होंने पुराने लंबित मामलों को दोबारा आवेदन का मौका मिल पाएगा या नहीं? इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, पॉलिसी में लगातार बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि 1988 का कोई मामला है, तो अगर वह ओवरएज हो गया होगा तो उसमें अध्ययन किया जाएगा. डेली वेजज को भी अब करुणामूलक किए जाने पर विचार रखते हैं.

सीएम ने कहा कि, उनकी चिंता है, जिनकी आयु अधिक हो गई है, उन्हें पेंशन भी प्रदान की जाती है. इसमें केस के आधार पर अहम फैसले किए जाते हैं. इसमें आय बढ़ाने के बाद विधवा व अनाथ बच्चों को आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि, प्रति परिवार तीन लाख मानी जाएगी. सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है, जबकि अब प्रश्न राजनीतिक अधिक बनता जा रहा है. उन्होंने बताया कि रिजकेटड केसों पर भी विचार किया जाएगा.

नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी आवेदनों के रिजेक्ट होने पर बात उठाई है. पांवटा साहिब विधायक ने पूछा कि, तीन लाख इनकम परिवार या व्यक्ति की रही है. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वह शांति के साथ सदन में बैठे थे, ऐसे में सत्तापक्ष व सीएम की ओर से गलत करने पर आवाज उठाते हैं. पूर्व सरकार में सबसे अधिक करुणामूलक को नौकरी दी गई थी.

नाचन के विधायक विनोद कुमार ने गदीधार से करसोग बस बन्द थी, उसे चलाया गया है. अब राज्य में दो हजार 900 बसें चलती हैं, जिसमें मंडल की जानकारी भी मांगी गई है. कुछ बसें किलोमीटर पूरा करने के बाद भी चल रही है, जोकि बार-बार खराब हो रही है. ऐसे में दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है. इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, बसें को लेकर सीएम के निर्देशों के तहत युक्तिकरण के तहत कार्य किया जाएगा.

निगम की बंद बसों को लेकर सदन में उठा मुद्दा

बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि, कंदरौर-जाहू बस सेवा बंद की गई है, जिसमें स्कूल और कॉलेज छात्र आवाजाही करते हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, इसमें 27 बच्चे सुविधा प्राप्त करते थे, जिसमें अन्य अल्टरनेट बस की सुविधा प्रदान की गई है. सदन में सीएम सुक्खू ने कहा कि, अधिक बसें चल रही थी, उन्हें ही बंद की गई है. सरकारी बसों में निशुल्क सुविधा है. उन्होंने बताया कि निगम की बसों के लिए 200 रुपए में साल भर के लिए कार्ड बनाया जा रहा है.

JAIRAM ON CONGRESS JOB SCHEME
HIMACHAL CONGRESS GOVT JOB SCHEME
JAIRAM THAKUR ON SUKHU GOVT
हिमाचल में जॉब ट्रेनी पॉलिसी
JOB TRAINEE POLICY IN HIMACHAL

