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'विधवा-अनाथ के नाम पर पैसा इकठ्ठा करके सरकार चलाने का हो रहा इंतजाम', ऑर्फन एंड विडो सेस पर भड़के जयराम

शिमला: हिमाचल सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर ऑर्फन एंड विडो सेस लगाए जाने का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुलकर विरोध जताया है. साथ ही प्रदेशभर में कर्मचारियों के हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह को जमकर घेरा है. उन्होंने कहा आज से पहले प्रदेश की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी. अब सीएम की घोषणाओं पर किसी को यकीन नहीं है.

पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है कि इसको हम समझते हैं. लेकिन अनाथ और विधवा के नाम पैसे इक्कठा करके आप सरकार चलाने का इंतजाम कर रहे हैं. ये आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया. ये बेहद ही दूर्भाग्यपूर्ण है".

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा, ऑर्फन एंड विडो सेस के नाम पर सीएम द्वारा अन्य प्रदेश के साथ तुलना करना कोई तर्क संगत नहीं है. उनकी आर्थिक स्थिति हमसे बेहतर है. वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी हमसे बेहतर हो सकती है. वो पैरामीटर दूसरे प्रदेशों के हिमाचल के संदर्भ में लागू नहीं किए जा सकते. लेकिन जब ये बिल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर लाया था तो हमने इसका विरोध किया था. खास तौर पर ऑर्फन और विडो के नाम पर. यानी की आप अनाथ और विधवा के नाम पर सेस लगा रहे हैं और सेस लगाने का प्रावधान, जो उसमें जोड़ रहे हैं. क्या ये पैसा सिर्फ अनाथ और विधवाओं पर खर्च होगा या ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च करेगी.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने पर जोड़ दे रही है. जबकि उसका क्या फर्क लोगों पर पड़ता है, सरकार को समझना चाहिए. हम इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे. खासकर डीजल की कीमत को ये सरकार लगातर तीन बार तक बढ़ाया है. इसका बोझ सीधा और सीधा गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है. क्योंकि हिमाचल में सिवाय रोड के ट्रांसपोर्टेशन का कोई और जरिया नहीं है. जब पेट्रोल-डीजल महंगा होगा तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ती है. जिसका अंदाजा शायद सीएम को नहीं है.