'सुंदर ठाकुर को मंत्री बनने से इनकार कर अपनी इज्जत बचानी चाहिए, सीएम उन्हें सिर्फ अपने पीछे घूमा रहे'
आनी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 4:50 PM IST
कुल्लू: पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शामिल होने आनी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें मंत्री बनाने के नाम पर अपने पीछे-पीछे घूमा रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "एक मित्र के नाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुंदर सिंह ठाकुर के साथ जो किया, वह भगवान करे किसी के साथ न हो. उन्हें मंत्री बनाने के नाम पर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी अपने पीछे-पीछे घुमा रहे हैं और सुंदर सिंह ठाकुर भी उनके पीछे-पीछे घूम रहे हैं. मुख्यमंत्री को एक साल बाद याद आया कि उनके ग्रह खराब हैं. अब सुंदर सिंह को मंत्री बनने के बजाय अपने स्वाभिमान की चिंता करनी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री से साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि उन्हें मंत्री नहीं बनना. इससे सुंदर सिंह का ही मान बढ़ेगा. मंत्री पद के लिए इतना अपमानित होने का कोई तुक नहीं बनता है".
जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि हमने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपनी सरकार की शुरुआत की थी. हर बुजुर्ग को पेंशन मिले, यह कोशिश मैंने अपनी पहली कैबिनेट में की थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाले सुक्खू महाराज ने अपना कार्यकाल बिना कैबिनेट के गठन के ही लोगों के दुख-दर्द बांटने वाली 1000 से ज्यादा संस्थाओं को बंद करके शुरू किया.
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू महाराज ने आनी विधानसभा क्षेत्र में क्या विद्यालय, क्या अस्पताल और क्या कार्यालय, सब कुछ बंद कर दिया. आधा दर्जन से ज्यादा वेटरिनरी अस्पताल आनी में बंद किए गए. हमने इतने वेटरिनरी अस्पताल इसलिए खोले थे, क्योंकि आनी हिमाचल में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. जब पशु ज्यादा होंगे तो उन्हें इलाज के लिए भी अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बेजुबानों का दर्द भी नहीं समझा.
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनों की पीड़ा कम करने का सुख ही अलग होता है. हम इन्हीं घाटियों में पैदा हुए, पले-बढ़े। यहीं बार-बार गिरे और उठ खड़े हुए। इसलिए हम अपने लोगों की पीड़ा जानते हैं। हमें अपने लोगों की दुश्वारियां भी पता हैं और दुख-दर्द भी.
हमने सिर्फ अपने लोगों से नहीं, बल्कि खुद से भी यह वादा किया था कि जब हमें मौका मिलेगा, हम अपने लोगों की पीठ का बोझ उतारने के लिए जी-जान लगा देंगे. हमने कोशिश की और उसमें सफलता मिली. कोविड के बावजूद भी पिछली सरकार में हमने सड़क बनाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. हमने जो रिकॉर्ड अपनी सरकार में बनाया, उसे तोड़ना कभी आसान नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री को श्रेय लेने की बेसब्री रहती है. बीबीएमबी हो या वाइल्डफ्लावर हॉल, हर जीत का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि बीबीएमबी की फाइनल जीत 2011 में धूमल की सरकार में हो गई थी और वाइल्डफ्लावर हॉल की जीत अक्टूबर 2022 में हुई थी, जबकि सुक्खू उसके दो महीने बाद मुख्यमंत्री बने थे.
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