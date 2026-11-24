'मुख्यमंत्री से नाराज है कांग्रेस हाईकमान, मंत्रिमंडल विस्तार पर लगाई रोक'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री से नाराज है, जिस वजह से उनकी कोई नहीं सुन रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:58 PM IST
शिमला: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा रखी है. जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की बात सुनने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनकी हर बात नहीं मानी जाएगी. शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
जयराम के अनुसार, राज्यसभा चुनाव, प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और उसके बाद पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही हाईकमान नाराज है. यही कारण है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है.
जगत सिंह नेगी के बयान पर सरकार को घेरा
मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान को लेकर उठे विवाद पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन विधानसभा के भीतर भारतीय सेना के खिलाफ दिया गया बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्री जगत सिंह नेगी को पूरा संरक्षण दे रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को भविष्य में इस मामले का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक विरोधियों, सामाजिक संगठनों और कर्मचारी नेताओं का अनावश्यक दमन करने का भी आरोप लगाया.
संविधान रक्षा मार्च को लेकर कांग्रेस पर निशाना
कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च पर सवाल उठाते हुए जयराम ने कहा कि जिस चुनाव आयोग पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसी आयोग के चुनाव करवाने के बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में आई है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि चुनाव में वोट चोरी हुई है तो उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता का आनंद लेने के साथ प्रदेश को लूटने और दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप लगाने का आरोप लगाया.
युवाओं को अस्थायी रोजगार देने पर उठाए सवाल
जयराम ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है, जो युवाओं के हित में नहीं हैं. उन्होंने कांग्रेस के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अब अस्थायी रोजगार देने का प्रयास कर रही है. उनके अनुसार, सरकार केवल समय निकालने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.
पंजाब में नशे के मुद्दे पर कांग्रेस और आप को घेरा
पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में लंबे समय से नशे का कारोबार जारी है और दोनों सरकारें इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब को नशामुक्त बनाना भाजपा की प्राथमिकता है.
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