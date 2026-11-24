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'मुख्यमंत्री से नाराज है कांग्रेस हाईकमान, मंत्रिमंडल विस्तार पर लगाई रोक'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( Etv Bharat )

शिमला: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा रखी है. जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की बात सुनने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनकी हर बात नहीं मानी जाएगी. शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

जयराम के अनुसार, राज्यसभा चुनाव, प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और उसके बाद पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही हाईकमान नाराज है. यही कारण है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है.