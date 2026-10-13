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हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता जल्द भाजपा में होंगे शामिल, जयराम ठाकुर के दावे से तेज हुई सियासी हलचल

सराज: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. उल्लेखनीय है कि अपने कुल्लू दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम सकते हैं. जयराम ठाकुर के मुताबिक, इन नेताओं के नाम उनके आगामी कार्यक्रम में सार्वजनिक किए जाएंगे. इस दौरान सार्वजनिक मंच से ही इस राजनीतिक घटनाक्रम का खुलासा होगा.

जयराम ठाकुर के इस बयान ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. कांग्रेस के किन नेताओं की भाजपा में एंट्री होने वाली है, इसे लेकर सियासी अटकलें तेज हो सकती हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी नेता का नाम और वह किस जिले से संबंध रखते हैं, ये सार्वजनिक नहीं किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, "सुक्खू सरकार की उलटी गिनती शुरू होती देख कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है. आने वाले कार्यक्रम में इन नेताओं के नाम सामने रखे जाएंगे".

नामों पर सस्पेंस, अगले कार्यक्रम पर नजरें

जयराम ठाकुर के बयान के बाद अब सबकी नजरें उनके आगामी कार्यक्रम पर टिक गई हैं. कांग्रेस के वे कौन से दिग्गज नेता हैं, जो भाजपा का रुख करने जा रहे हैं? इसका खुलासा सार्वजनिक मंच से होने की बात कही गई है. फिलहाल नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार है. अब सवाल यही है कि कांग्रेस के ये दिग्गज चेहरे कौन हैं और भाजपा में उनकी एंट्री प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ लाएगी? इसका जवाब जयराम ठाकुर के आगामी कार्यक्रम में मिलने की उम्मीद है.

वहीं, जयराम ठाकुर ने वोट चोरी के मुद्दे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा, "सीएम सुक्खू दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जिस चुनाव आयोग द्वारा करवाए चुनाव में वह जीते, उसी पर आरोप लगा रहे हैं. वह खुद वोट चोरी करके सीएम बने हैं. 24 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने की झूठी गारंटी के नाम पर वोट चुराया. अपनी पत्नी को जिताने के लिए महिला मंडलों के खाते में 50-50 हजार रुपए डाल कर वोट चोरी की. राहुल गांधी भी अराजकता फैलाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. वह चाहते हैं पीएम आवास में जाएं और सीधे बैठ जाएं".

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