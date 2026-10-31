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'कहीं कुल्हाड़ी कांड, कहीं चाकू से हत्या, जहां इंसान ना पहुंचे वहां पहुंच गया चिट्टा', सुक्खू राज पर जयराम का वार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

ऊना: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशा तस्करी को लेकर सरकार को घेरा. जयराम ने कहा कि हिमाचल में कहीं गोलीकांड हो रहे हैं, कहीं कुल्हाड़ी से हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं और कहीं चाकू से हत्या की जा रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिट्टा अब उन जगहों तक पहुंच गया है, जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है.

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