'कहीं कुल्हाड़ी कांड, कहीं चाकू से हत्या, जहां इंसान ना पहुंचे वहां पहुंच गया चिट्टा', सुक्खू राज पर जयराम का वार
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में सामने आ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:41 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशा तस्करी को लेकर सरकार को घेरा. जयराम ने कहा कि हिमाचल में कहीं गोलीकांड हो रहे हैं, कहीं कुल्हाड़ी से हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं और कहीं चाकू से हत्या की जा रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिट्टा अब उन जगहों तक पहुंच गया है, जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है.
'चार साल में गिनाने लायक चार काम भी नहीं'
जयराम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने को हैं, लेकिन इस दौरान ऐसी उपलब्धियां नजर नहीं आईं, जिनका जनता के बीच जिक्र किया जा सके. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था पतन किया है. उनके मुताबिक, सत्ता संभालने के बाद से कांग्रेस ने विकास के काम करने के बजाय भाजपा और केंद्र सरकार को निशाना बनाने पर अधिक ध्यान दिया. अब चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ सरकार अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है.
ऊना से शिमला तक कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में सामने आ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ऊना में सरेआम हत्या की घटनाएं हो रही हैं. शिमला के रिज मैदान पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने एक युवक की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर दी गई. उन्होंने शिमला से बच्चों के अपहरण की घटनाओं का भी उल्लेख किया. इसके अलावा बिलासपुर में गोलीकांड के बाद कुल्हाड़ी से हमले की घटना को भी चिंता का विषय बताया. जयराम ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में इस तरह की घटनाएं लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.
'नशा तस्करी पर ठोस कार्रवाई की जरूरत'
जयराम ने कहा कि पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण ऊना जिला नशा तस्करी के लिहाज से संवेदनशील है. पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार चिंता का विषय बनता जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय नशे के खिलाफ अभियान के नाम पर स्कूली विद्यार्थियों को वॉकाथॉन के दौरान चार से आठ घंटे तक धूप में खड़ा रखा गया. उन्होंने इसे विद्यार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार बताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कार्यक्रमों और आयोजनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसके लिए तस्करों के खिलाफ जमीन पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है.
'सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए'
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध और नशे का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को विकास, कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. जयराम के मुताबिक, प्रदेश की जनता अब सरकार से उसके चार साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है.
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