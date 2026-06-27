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'भाजपा पार्षदों पर सरकार बना रही दबाव, किए जा रहे झूठे केस, परिजनों को किया जा रहा प्रताड़ित'

शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य ( ETV BHARAT )