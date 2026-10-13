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'राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी, देश की नहीं...', जयराम ठाकुर का तीखा हमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया. जयराम ने कहा कि राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश की नहीं. उन्होंने राहुल गांधी की कथित गतिविधियों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा के मिडल बैलेट बागाचुनौगी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे. यहां भारतीय जनता पार्टी के थुनाग और जंजैहली मंडल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों से मिलकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है. कार्यकर्ताओं का स्नेह, समर्पण और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जनसेवा के संकल्प को और मजबूत बनाती है.