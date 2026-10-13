'राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी, देश की नहीं...', जयराम ठाकुर का तीखा हमला
जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के लिए अपना समय बर्बाद करने के बजाय हिमाचल प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया. जयराम ने कहा कि राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश की नहीं. उन्होंने राहुल गांधी की कथित गतिविधियों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा.
जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा के मिडल बैलेट बागाचुनौगी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे. यहां भारतीय जनता पार्टी के थुनाग और जंजैहली मंडल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों से मिलकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है. कार्यकर्ताओं का स्नेह, समर्पण और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जनसेवा के संकल्प को और मजबूत बनाती है.
पंचायत चुनावों के बाद 2027 की तैयारी में जुटने का आह्वान
नेता प्रतिपक्ष ने पंचायत चुनावों में भाजपा का साथ देने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के परिणामों से 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की जमीन तैयार हुई है. अब सभी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्डतोड़ जीत के लक्ष्य के साथ फिर से जुटना चाहिए. जयराम ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा.
राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
देश के राजनीतिक हालात पर बात करते हुए जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी गैर-जिम्मेदाराना हरकतों से देश को शर्मसार किया है. जयराम ने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी नेता ने बिना अनुमति सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश किया और गेट तोड़कर अराजकता फैलाने का प्रयास किया. उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए.
'राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी'
जयराम ने कहा कि राहुल गांधी को साथ लेकर चलना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी पर बिना चुनाव प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने का आरोप लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश का नेतृत्व करने से कांग्रेस असहज है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गतिविधियों के कारण कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हो रहा है. देश की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और भाजपा व उसके सहयोगी दल 22 राज्यों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के जरिए सत्ता में हैं.
'राहुल गांधी के लिए समय बर्बाद न करें सुक्खू'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस को पहले से भी अधिक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने राहुल गांधी की चुनावी असफलताओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि लगातार हार के कारण कांग्रेस नेता इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के लिए अपना समय बर्बाद करने के बजाय हिमाचल प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरकारी खर्चे पर कांग्रेस की रैलियों में शामिल होने के लिए बार-बार दिल्ली जाते हैं और शिमला पहुंचने के बाद उन्हें फिर दिल्ली बुला लिया जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लगता है कि दिल्ली नहीं जाने पर उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है.
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