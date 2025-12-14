ETV Bharat / state

कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हताश, जनता को गारंटियों का हिसाब देने के बजाय दिल्ली में रैली कर रही हिमाचल सरकार: जयराम ठाकुर

नेता प्रितपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश के लोग चौतरफ़ा सरकार की नाकामियों से जूझ रहे हैं और पूरी सरकार दिल्ली में आला कमान को खुश करने में लगी हुई है. कांग्रेस का पूरा नेतृत्व संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता रहा है. चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाता रहता है. भाजपा और एनडीए को वोट देने वाले जनता जनार्दन पर भी सवाल उठाता है. कांग्रेस का यह अभियान देश के प्रबुद्ध वोटर्स का भी अपमान है. इसलिए हिमाचल सरकार के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी झूठी गारंटियों के नाम पर जनादेश हथियाने के लिए माफी मांगनी चाहिए."

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि झूठी गारंटीयों और घोषणा पत्र के नाम पर जनादेश चोरी करने वाले मुख्यमंत्री अपनी झूठी गारंटियों का हिसाब देने के बजाय देश भर में घूम–घूम कर वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं. हर जगह वह जाकर सिर्फ अपने झूठ का पिटारा खोलते हैं और प्रदेश के लोगों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करते हैं लेकिन अब देश भर के लोगों ने कांग्रेस की हकीकत पहचान ली है. जहां-जहां मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता यह रैलियां निकाल रहे हैं वहां–वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है.

इसके सथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि, यह पहली बार नहीं है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रमुख नेता सारा काम काज छोड़कर वोट चोरी के तथ्य और तर्क हीन अभियान में शामिल हुए हों. इसके पहले आपदा पर सदन में चर्चा, आपदा राहत से जुड़े कार्यों की समीक्षा के बजाय कांग्रेस के चुनावी अभियान में शिरकत कर चुके हैं. प्रदेश के आपदा प्रभावित राहत की राह देख रहे हैं और सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन की बजाय आगामी चुनाव में होने वाली प्रचंड हार के लिए अभी से बहाने खोजने में लगी है. चुनाव चाहे अब हों या बाद में मुख्यमंत्री को परिणाम पता है.

'शीर्ष नेतृत्व में भी सुख की सरकार अलोकप्रिय'

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के अंतर्कलह, विधायकों और मंत्रियों की विवशता, अधिकारियों और मित्र मंडली की मनमर्जी के आगे व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार की पूरी व्यवस्था ही घुटने पर है. आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में सुक्खू सरकार के द्वारा आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होने वाली धनराशि से 3 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाकर 'लोक प्रिय' सरकार ने न सिर्फ अपनी किरकिरी करवाई बल्कि अपनी संवेदनहीनता का भी प्रदर्शन किया. इस कृत्य से सरकार की कलई खुल गई. ऐसे जश्नों से कांग्रेस आलाकमान की गैरमौजूदगी से यह बात भी एकदम साफ हो गई है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार प्रदेश में ही नहीं अपने शीर्ष नेतृत्व में भी अलोकप्रिय हो चुकी है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिल रहे प्रचंड जन समर्थन, देश भर में कांग्रेस की हो रही प्रचंड हार और बीते हफ्ते सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित जश्न से प्रदेशवासियों के किनारा करने से कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हताश है. मंच से सरकार के मंत्री और नेताओं के "सिर–फुटौवल" की घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी निराशा है. अपनी नाकामियों से प्रदेश वासियों का ध्यान हटाने के लिए सुक्खू सरकार इस तरह की मनगढ़ंत अभियानों का हिस्सा बन रही है देश के लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश कर रही है.

'बिहार चुनाव के बाद अब दिल्ली में व्यस्त है हिमचल के CM'

जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के जनादेश की चोरी करके सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री न जाने किस मुंह से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. एक तरफ हिमाचल प्रदेश के लोग उनसे कांग्रेस की 10 झूठी गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव के बाद दिल्ली में व्यस्त हैं.

