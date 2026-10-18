जयराम ठाकुर बोले- दिल्ली दौड़ने में व्यस्त CM, प्रदेश में अराजकता चरम पर
जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट विस्तार को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी सवाल उठाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:38 PM IST
चंबा: चंबा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिल्ह में आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के विकास पर ध्यान देने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और कानून-व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक की स्थिति खराब है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पंचायत चुनाव करवाने से बचने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही थी, लेकिन भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और सरकार को चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उनके अनुसार, पंचायत चुनावों के नतीजों से कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की नाराजगी सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कई विकास कार्य अब भी वहीं रुके हुए हैं, जहां वे पिछली भाजपा सरकार के समय थे.
पुरानी योजनाओं और संस्थानों को बंद करने का लगाया आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार का अधिकतर समय पिछली भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बदनाम करने और उस दौरान खोले गए स्कूलों, अस्पतालों व अन्य जनहित के संस्थानों को बंद करने में बीत रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से जो गारंटियां की थीं, उनके आधार पर लोगों को उम्मीदें थीं, लेकिन पंचायत चुनावों में सरकार को जवाब मिल गया है. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई तय है.
'मंत्री बनने की आस में नेता नहीं छोड़ रहे CM का पीछा'
जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट विस्तार को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि मंत्री बनाने के लिए पार्टी आलाकमान से चर्चा जरूरी थी, तो सदन में इसकी घोषणा क्यों की गई? उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि कैबिनेट विस्तार के संबंध में आलाकमान के संज्ञान में कोई बात नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि आलाकमान से चर्चा के बाद ही कैबिनेट विस्तार होगा. जयराम ने कहा कि जिन नेताओं को मंत्री बनाने की उम्मीद दी गई है, वे मुख्यमंत्री का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. उनके अनुसार, सरकार ने प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के साथ-साथ अपने विधायकों और नेताओं को भी निराश किया है.
भाजपा में शामिल हुए लोगों का किया स्वागत
सम्मेलन के दौरान जयराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जाएगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 48 वर्षीय पिता गिरफ्तार
ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू से टकराने वाले पूर्व MLA का बयान, कहा: नहीं कर सकता सरकार की चापलूसी