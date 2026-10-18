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जयराम ठाकुर बोले- दिल्ली दौड़ने में व्यस्त CM, प्रदेश में अराजकता चरम पर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( FB@JAIRAM-THAKUR )

चंबा: चंबा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिल्ह में आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के विकास पर ध्यान देने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और कानून-व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक की स्थिति खराब है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पंचायत चुनाव करवाने से बचने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही थी, लेकिन भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और सरकार को चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उनके अनुसार, पंचायत चुनावों के नतीजों से कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की नाराजगी सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कई विकास कार्य अब भी वहीं रुके हुए हैं, जहां वे पिछली भाजपा सरकार के समय थे.