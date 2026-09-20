ETV Bharat / state

जयराम का CM सुक्खू पर तंज, बोले- मुख्यमंत्री भाजपा के गुट गिनते रहे और हम चुनाव जीत गए

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( FILE@ETVBHARAT )