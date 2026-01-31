ETV Bharat / state

'हिमाचल के इतिहास में पहली बार पंचायतें होंगी प्रशासकों के हवाले', जयराम ने सुक्खू सरकार को घेरा

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर पंचायत व्यवस्था को लेकर गरमा गई है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं. उन्होंने इसे पंचायती राज व्यवस्था पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का गला घोंट दिया है.

प्रदेश की 3600 पंचायतों में नियुक्त होंगे प्रशासक

जयराम ने कहा कि 1 फरवरी से प्रदेश की लगभग 3600 ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह सरकारी अधिकारियों के हवाले हो जाएगी. पंचायत प्रधान और उपप्रधान सिर्फ नाम के रह जाएंगे और उनके हस्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है.

30 हजार जनप्रतिनिधि होंगे प्रभावहीन

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार से अधिक चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि पूरी तरह प्रभावहीन हो जाएंगे. लाखों ग्रामीण आबादी को बिना किसी स्थानीय प्रतिनिधित्व के जबरन प्रशासकों के हवाले कर दिया जाएगा. उन्होंने इसे जनता के अधिकारों का हनन बताया और कहा कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.

गांधी के नाम पर राजनीति कर रही सरकार

जयराम ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जो सरकार महात्मा गांधी के नाम पर अनशन और यात्राएं करती रही, वही सरकार पंचायती राज और ग्राम स्वराज की मूल भावना को कुचल रही है. उन्होंने कहा कि यह सुक्खू सरकार की असली सोच और नीयत को उजागर करता है. भाजपा नेता ने कहा कि बीते छह महीनों से पार्टी लगातार चेतावनी दे रही थी कि सरकार पंचायत चुनावों में जानबूझकर देरी कर रही है. मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री हर बार चुनाव समय पर कराने का आश्वासन देते रहे, लेकिन अब सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ गई है. 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है.