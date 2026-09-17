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किशाऊ बांध परियोजना केंद्र के प्रयासों से हुई सफल, सुक्खू खुद थपथपा रहे अपनी पीठ: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सीएम सुक्खू पर निशाना साधा. उन्होंने इसे केंद्र सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया.

सिरमौर पहुंचे जयराम ठाकुर
सिरमौर पहुंचे जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:43 AM IST

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सिरमौर: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को नाहन और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. नाहन विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान एवं भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नाहन में जयराम ठाकुर ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब देश कुशल और मजबूत नेतृत्व के हाथों में होता है तो वर्षों से लंबित विषयों का समाधान होने के साथ भविष्य की राह भी आसान होती है.

1940 से देखा जा रहा किशाऊ बांध का सपना

जयराम ठाकुर ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 1940 से देखा जा रहा सपना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अब इस परियोजना को आगे बढ़ाना आसान हुआ ह. परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना ऊर्जा उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. वर्षों से लंबित इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी था.

'सुक्खू खुद थपथपा रहे अपनी पीठ'

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किशाऊ बांध परियोजना को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. परियोजना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयास रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान पानी से जुड़े 10 विवादों का समाधान हुआ है. किशाऊ बांध परियोजना भी केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का उदाहरण है.

नाहन में बिजली गई तो जयराम ने ली चुटकी

नाहन में जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक बिजली चली गई। इस पर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा, हमारी जनसभाओं में बिजली कटवाना व्यवस्था परिवर्तन का ही एक हिस्सा है. इस दौरान जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि पंचायती राज के चुनाव पांच वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जीवनभर संगठन के साथ जुड़ा रहता है. पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके सभी कार्यकर्ताओं, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और संगठन के साथियों से एकजुट होकर आगे की लड़ाई के लिए पूरी ताकत से काम करने का आह्वान किया. आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा.

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