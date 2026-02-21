ETV Bharat / state

'PM का विरोध या देश का अपमान?', AI समिट विवाद पर जयराम ने कांग्रेस को घेरा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( JAIRAM THAKUR )

मंडी: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट (AI SUMMIT) को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए इसे देश की छवि से जुड़ा गंभीर मामला बताया है. उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुआ विरोध प्रदर्शन देश की गरिमा के खिलाफ था. उनके बयान के बाद हिमाचल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर विरोध दुर्भाग्यपूर्ण नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस मंच पर दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद हों, वहां इस तरह का विरोध भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध की योजना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में बनाई गई थी. उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा और गैर-जिम्मेदार रवैये का उदाहरण बताया. जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और देश का विरोध—दोनों अलग बातें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन में यह अंतर भूल चुकी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाता है. स्वास्थ्य क्षेत्र में 1617 करोड़ का जायका प्रोजेक्ट