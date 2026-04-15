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इतना झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री.. मिट्टी में मिला दी CM पद की गरिमा: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिना पूरी योजना के फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें बदलना पड़ता है.

JAIRAM THAKUR ON CM SUKHU
जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल दिवस के मौके पर जहां प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं, वहीं प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा.

महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे पर सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश की 24 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार केवल दो लाख रुपये सालाना आय से कम वाली महिलाओं तक ही इस योजना को सीमित कर रही है. उन्होंने इसे वादाखिलाफी बताते हुए कहा कि पहले ऐसे किसी मापदंड की बात नहीं की गई थी. महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणाएं चुनाव के आसपास ही सीमित रह गईं और बाद में उनका नियमित क्रियान्वयन नहीं हुआ. इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो विपक्ष जनता के मुद्दों को और जोर-शोर से उठाएगा.

जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला (ETV BHARAT)

'जल्दबाजी में फैसले लेते हैं CM'

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिना पूरी योजना के फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें बदलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी प्रभावित होती है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता को स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्व की जरूरत है.

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती की हत्या का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भटक रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर है.

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