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इतना झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री.. मिट्टी में मिला दी CM पद की गरिमा: जयराम ठाकुर

शिमला: हिमाचल दिवस के मौके पर जहां प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं, वहीं प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा.

महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे पर सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश की 24 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार केवल दो लाख रुपये सालाना आय से कम वाली महिलाओं तक ही इस योजना को सीमित कर रही है. उन्होंने इसे वादाखिलाफी बताते हुए कहा कि पहले ऐसे किसी मापदंड की बात नहीं की गई थी. महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणाएं चुनाव के आसपास ही सीमित रह गईं और बाद में उनका नियमित क्रियान्वयन नहीं हुआ. इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो विपक्ष जनता के मुद्दों को और जोर-शोर से उठाएगा.