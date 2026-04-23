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हिमाचल सदन और भवन में रेट बढ़ाने पर भड़की भाजपा, सीएम सुक्खू को दी ये नसीहत

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों की गाड़ियों के लिए एंट्री टैक्स को ₹70 से बढ़कर 170 कर दिया, स्टांप ड्यूटी में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, बिजली के दाम में 100 प्रतिशत इजाफा किया गया. साथ ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही 5 रुपए तक और सेस लगाया जा रहा है. शहरी क्षेत्र में पानी में 500 प्रतिशत का इजाफा कर दिया गया. करीब ढाई हजार संस्थान बंद कर दिए गए. वहीं, सरकार द्वारा जो भवन बनाए गए हैं, जहां लोग ठहरते हैं, अब उनके रेट भी बढ़ा दिए हैं. ऐसे में इन भवनों को होटलों में परिवर्तित कर देना चाहिए, इन भवनों की जरूरत ही क्या है? उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार व्यवस्थाओं के पतन में लगी हुई सरकार है और अब इस सरकार का पतन होना भी तय है.

"मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत सालों से चली आ रही व्यवस्थाओं का पतन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री अपने मन की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं और इससे चाहे जनता को कितने भी परेशानी क्यों ना हो." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल भवन और सदन के साथ ही शिमला के विल्लीज पार्क सर्किट हाउस में कुछ कमरों के रेट में करीब 233 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की है और इनके रेट 1200 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अब विपक्षी दल हमलावर हो गया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार को इन भवनों को होटलों में बदलने की नसीहत भी दी.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अस्पतालों से लेकर प्रदेश में एंट्री, पर्यटन निगम के होटलों तक हर जगह शुल्क बढ़ाने की होड़ लगा दी है, जिससे प्रदेश के लोगों को भारी परेशानी हो रही है. अस्पतालों में बेड के दाम बढ़ा दिए गए हैं, मरीजों को मिलने वाली रोटी से लेकर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, मेजर ऑपरेशन, आईसीयू, एनेस्थीसिया, माइनर प्रोसीजर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल एग्जामिनेशन तक सभी सेवाओं के शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है. सरकार द्वारा लगाया जा रहा यह मनमाना शुल्क पूरे प्रदेश में तांडव मचा रहा है. "सुख की सरकार" के नाम पर प्रदेश में "शुल्क की सरकार" चलाई जा रही है.

"प्रदेशभर में सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापनों के जरिए "सुख की सरकार" का प्रचार करने वाली सुक्खू सरकार अब शुल्क की सरकार बन गई है. सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर "सुख की सरकार" की ब्रांडिंग कर रही है और इस पर हर महीने करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कृत्य बेहद शर्मनाक हैं." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

'ठप पड़ी पूर्व सरकार की चलाई सहारा पेंशन योजना'

जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा पेंशन योजना, जो शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम लोगों को एक उम्मीद देने के लिए शुरू की गई थी और प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा रही थी, आज ये योजना लगभग ठप हो चुकी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार विधानसभा से लेकर अन्य जनमंचों पर इस योजना के चलने की बात करते हैं, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. सहारा पेंशन के पात्र लोगों के हृदयविदारक वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मन पीड़ा से भर उठता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां सहारा पेंशनधारकों की पेंशन महीनों से बंद पड़ी है. पेंशन बंद होने की वजह उन्हें मृत घोषित करना बताई जा रही है. ये सरकार की बेशर्मी है कि पेंशन की राशि रोकने के लिए जीवित लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है.

'पेंशन न देने के लिए लोगों को किया जा रहा मृत घोषित'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. जब लोग महीनों से सहारा पेंशन न आने के कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली "सुख की सरकार" ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, इस वजह से उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है. पेंशन रोकने के लिए इस तरह की कुटिल चाल चलना सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति चल-फिर नहीं सकता, कहीं आ-जा नहीं सकता, उसके लिए सहारा पेंशन ही जीवन का एकमात्र सहारा होती है. उसी से उसकी दवाइयों और देखभाल का प्रबंध होता है. उसे बंद करके सरकार कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कर रही है? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से लाचार है, सरकार को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए. हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए सहारा पेंशन के बारे में लोगों से जानकारी मांगी थी, जिस पर सैकड़ों लोगों ने बताया कि उनकी पेंशन रोकने के लिए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है.