"राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को बिहार की जनता ने नकारा"
बिहार में एनडीए के पक्ष में चुनाव परिणाम आने पर भाजपा नेताओं ने जाहिर की खुशी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:25 PM IST
शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में हैं. जिसपर हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को नकार दिया है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर कांग्रेस की गारंटीयों के ब्रांड एंबेसडर के रूप में गए थे. उनकी गारंटीयों के मॉडल को पूरे देश ने ठुकरा दिया है.
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और समाज कल्याण के प्रति उनकी भावना की जीत है. नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विकास का राज बिहार में स्थापित किया है. जहां बिहार बिल्कुल पिछड़ेपन की निशानी के रूप में जाना जाता था, वहीं, आज बिहार देश की आर्थिकी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रांत के रूप में आगे बढ़ा है.
'कांग्रेस नेताओं के लिए सबसे बड़ा सबक'
राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को यह बहुत बड़ा सबक है, जो झूठी गारंटियों के और बहुत बड़े जुमले को लेकर बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे. बिहार की जनता ने हिमाचल प्रदेश की झूठी गारंटियों के मॉडल को पूरी तरह से धराशाई किया है. हिमाचल की जनता प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार से बुरी तरह त्रस्त है और हिमाचल की जनता भी इंतजार कर रही है किस दिन चुनाव आए और हिमाचल की कांग्रेस को धराशाई करके मोदी की सरकार हिमाचल में बनाई जाए.
'वोट चोरी अभियान के बाद भी नहीं मिली 10 सीटें'
बिंदल ने कहा कि एक और बात इस चुनाव से स्पष्ट हो चली है कि अगर सबसे नीचे कोई पार्टी गई है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है. चुनाव के दौरान वोट चोरी का नाम लेकर पूरे देश को बरगला करके रखा. उसी वोट चोरी अभियान के नेता को 10 सीटें भी नहीं मिली. जो कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक बात है. इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ-साथ बिहार की जनता को जीत की बधाई दी.