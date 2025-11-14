ETV Bharat / state

"राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को बिहार की जनता ने नकारा"

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ( ETV Bharat )

शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में हैं. जिसपर हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को नकार दिया है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर कांग्रेस की गारंटीयों के ब्रांड एंबेसडर के रूप में गए थे. उनकी गारंटीयों के मॉडल को पूरे देश ने ठुकरा दिया है. बिहार चुनाव परिणाम पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat) वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और समाज कल्याण के प्रति उनकी भावना की जीत है. नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विकास का राज बिहार में स्थापित किया है. जहां बिहार बिल्कुल पिछड़ेपन की निशानी के रूप में जाना जाता था, वहीं, आज बिहार देश की आर्थिकी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रांत के रूप में आगे बढ़ा है.