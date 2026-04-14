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'सरकाघाट छात्रा हत्याकांड पर सीएम सुक्खू संवेदनहीन, बेटी की मौत पर नहीं निकले दो शब्द'

सरकाघाट हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.

सरकाघाट हत्याकांड पर सियासत!
सरकाघाट हत्याकांड पर सियासत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:29 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीते दिन सरकाघाट में कॉलेज छात्रा की हुई निर्मम हत्या को लेकर जहां राज्य भर में आक्रोश है. वहीं, इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का परिणाम बताया. साथ ही गंभीर सवाल खड़े करते हुए सूक्खु सरकार पर तीखा हमला बोला.

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड को लेकर जयराम ठाकुर ने सूक्खु सरकार को संवेदनहीन करार दिया. जयराम ठाकुर ने कहा, 'इतनी बड़ी घटना होने के बाद न तो मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री और न ही मंत्रियो ने इस बेटी की मौत पर एक शब्द नहीं बोला. जो कि इस सरकार की संवेदनहीनता है'.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा पर उस समय तेजधार हथियार से हमला किया गया, जब वह पढ़ाई के लिए जा रही थी. हमला इतना भयावह था कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई. आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. लेकिन उन्होंने मामले में किसी बड़े नेटवर्क होने की आशंका जाहिर की. उन्होंने मांग की कि यह जांच की जाए कि आरोपी अकेले था या किसी के इशारे पर काम कर रहा था. यह सिर्फ एक अलग घटना नहीं, बल्कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के चरमराने का संकेत हैं. इस घटना ने पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है.

जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार गहरे सदमे में हैं. छात्रा के पिता, जो निजी चालक हैं, अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. घटना से कुछ समय पहले ही पिता ने अपनी बेटी से बात की थी और कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत की खबर मिली. इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या 1850 से अधिक हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है. सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद राज्य नेतृत्व की ओर से संवेदनशीलता और जवाबदेही का अभाव दिखा है. सड़क और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण छात्रा को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी, जिससे उसकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ा. प्रदेश में प्रशासनिक समन्वय की कमी और राजनीतिक बयानबाजी के कारण शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

मुख्यमंत्री का अधिकारियों पर नहीं नियंत्रण

हिमाचल प्रदेश में पूर्व और मौजूदा आला अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. जिला सोलन के चेस्टर हिल में जमीन खरीद से जुड़े कथित गड़बड़ी मामले को लेकर अधिकारी एक-दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

नेता जयराम ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री अधिकारियों के इशारों पर काम कर रहे हैं. सरकार में अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री को जानकारी होने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का कुछ अधिकारियों के पास है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

सरकाघाट हत्याकांड पर अनुराग ठाकुर ने सरकार को घेरा

वहीं, सरकाघाट हत्याकांड को लेकर हमीरपुर दौरे पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती की हुई निर्मम हत्या प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं से सरकार को जागने की आवश्यकता है. प्रदेश में अपराधियों को कानून और सरकार का कोई डर नहीं रह गया है. प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, खनन माफिया, ड्रग माफिया और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे हट रही है'.

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