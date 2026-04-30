'कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का कर रही उल्लंघन, समय आने पर लिया जाएगा हर गलत फैसले का हिसाब'
जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त हैं. सरकारी मशीनरी सत्ता के दबाव में किसी अवैध कार्य का हिस्सा न बनें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:07 AM IST
मंडी: शहरी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले हिमाचल में वार-पलटवार का दौर चरम पर है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. पूर्व सीएम ने आरोप लगाए हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त है.
'कांग्रेस सरकार कर रही आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन'
मंडी से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा, "जब पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और नियम प्रभावी हैं, तब सरकार पर्दे के पीछे से गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इन तमाम गतिविधियों पर पार्टी की पैनी नजर बनी हुई है. सरकार के विभिन्न बोर्डों और निगमों में तैनात पदाधिकारी सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, जो न केवल अनैतिक है बल्कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना है. ऐसे में आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन अधिकारियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए."
सराज के छतरी दौरे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव के दौरान गलत परंपरा है. हमें जानकारी है कि अधिकांश ऐसी एजेंसियां कांग्रेस के उन नेताओं की हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का संरक्षण प्राप्त है. चुनाव में ये लोग बहुत सक्रिय हैं और खासकर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह कर अपने चहेते प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से काम कर रहे हैं. आज का मतदाता बहुत समझदार है. कांग्रेस के झूठे वायदे और ऐसे पैंतरों से चुनाव में इन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि, कांग्रेस के छुटभैया नेता तक सरकार की धौंस दिखाकर चुनाव में गलत हथकंडे अपना रहे हैं.
'समय आने पर हर गलत फैसले का हिसाब'
जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि, लोकतंत्र में आचार संहिता की गरिमा सर्वोपरि होती है और अगर सरकार इसी तरह 'मित्रों' को उपकृत करने के लिए संस्थानों का दुरुपयोग करती रही, तो भाजपा न केवल इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, बल्कि जनता की अदालत में भी सरकार को बेनकाब किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, सुक्खू सरकार अपनी हार सुनिश्चित देख अब बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रही है जो प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत हैं. सरकारी मशीनरी सत्ता के दबाव में आकर किसी भी अवैध कार्य का हिस्सा न बनें, क्योंकि समय आने पर हर गलत फैसले का हिसाब लिया जाएगा.
'धनबल के सहारे अपनाए जा रहे चुनाव प्रभावित करने के हथकंडे'
जयराम ठाकुर ने कहा किस भ्रष्टाचार, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही चुनाव में हार मान चुकी है. अब धनबल के सहारे चुनाव को प्रभावित करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से अधिकांश जगह अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जल्द सभी जगह प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी कर देगी. चुनाव स्वतंत्र तरीके और पारदर्शिता से होने चाहिए. अगर सरकार ने धनबल का प्रयोग और अनैतिक तरीके अपनाए तो भाजपा करारा जवाब देना जानती है."
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