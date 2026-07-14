अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे CM सुक्खू: जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने कहा, जिस मंत्री को संदेश दे दिया जाता है कि आप उद्घाटन नहीं कर सकते, उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का क्या औचित्य?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : July 14, 2026 at 10:06 AM IST
मंडी: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है लेकिन सूबे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. मंडी के विपाशा सदन में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि उनके अपने मंत्री और विधायक भी हताश और निराश हैं.
'मंत्रियों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे मुख्यमंत्री'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "पंचायत चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है. स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है और प्रदेश में पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है. मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और पार्टी हाईकमान को खुश करने के लिए अपने ही मंत्रियों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं."
'मुख्यमंत्री जी के नाम से हर योजना'
इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा है, "जिन मंत्रियों को बीच कार्यक्रम में उद्घाटन करने से रोक दिया जाता है, अगर उनके अंदर जरा भी आत्म सम्मान और लज्जा बची है तो उन्हें मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देना चाहिए. जिस मंत्री को संदेश दे दिया जाता है कि आप उद्घाटन नहीं कर सकते, उस मंत्री का मंत्रिमंडल में रहने का क्या औचित्य है. अब लोग दुखी हो गए हैं. हर योजना मुख्यमंत्री जी के नाम से होती है. योजना वही बनाई जाती है, जिसमें सुख का नाम पहले लिखा होता है या मित्र का नाम लिखा होता है."
'आपराधिक घटनाएं सरकार की विफलता '
जयराम ठाकुर ने द्रंग के देऊरी स्कूल में शिक्षा मंत्री को उद्घाटन कार्यक्रम से रोके जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि, यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपमान है. उनके अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में संबंधित मंत्री को अपने पद पर बने रहने पर भी विचार करना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती हैं.
'भाजपा की सरकार बनने पर दोगुनी गति से विकास'
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि, सरकार इन मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल रही है. सम्मेलन के दौरान 17 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. जयराम ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर विकास कार्यों को दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा.
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