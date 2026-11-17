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'सुक्खू सरकार ने हिमाचल को चार दशक पीछे धकेला, प्रदेश की मुश्किलें बढ़ाने में नहीं छोड़ी कोई कसर'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम-67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को चार दशक पीछे धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश को एक ओर प्राकृतिक आपदा ने नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों ने भी प्रदेश की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

सदन में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की शुरुआत ही ठीक नहीं रही और सरकार बनने के एक साल के भीतर ही उसके कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले गए. उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की चारों सीटों पर जीत और पंचायती राज चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि ये परिणाम सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश हैं, लेकिन कांग्रेस इसे समझने को तैयार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इन नतीजों से सरकार की विदाई के संकेत मिल रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए पेखूबेला सोलर प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त ट्रायल के बसें खरीद ली गईं. सरकार ने इन बसों को 80 रूटों पर चलाने की बात कही थी, लेकिन ये बसें 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद ही हांफने लगीं. इस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के एवज में संबंधित कंपनी को अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है और इनका ट्रायल रन चल रहा है. समय पर बसों की आपूर्ति नहीं करने के चलते कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि बसों के लिए 180 किलोमीटर की शर्त निर्धारित थी, जबकि इनका औसत प्रदर्शन 193 किलोमीटर है. इनमें से तीन बसें शिमला से मनाली रूट पर भी चल रही हैं.