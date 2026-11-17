'सुक्खू सरकार ने हिमाचल को चार दशक पीछे धकेला, प्रदेश की मुश्किलें बढ़ाने में नहीं छोड़ी कोई कसर'
नियम-67 के तहत चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और जमीन सौदों को लेकर सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:35 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम-67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को चार दशक पीछे धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश को एक ओर प्राकृतिक आपदा ने नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों ने भी प्रदेश की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
सदन में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की शुरुआत ही ठीक नहीं रही और सरकार बनने के एक साल के भीतर ही उसके कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले गए. उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की चारों सीटों पर जीत और पंचायती राज चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि ये परिणाम सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश हैं, लेकिन कांग्रेस इसे समझने को तैयार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इन नतीजों से सरकार की विदाई के संकेत मिल रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए पेखूबेला सोलर प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त ट्रायल के बसें खरीद ली गईं. सरकार ने इन बसों को 80 रूटों पर चलाने की बात कही थी, लेकिन ये बसें 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद ही हांफने लगीं.
इस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के एवज में संबंधित कंपनी को अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है और इनका ट्रायल रन चल रहा है. समय पर बसों की आपूर्ति नहीं करने के चलते कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि बसों के लिए 180 किलोमीटर की शर्त निर्धारित थी, जबकि इनका औसत प्रदर्शन 193 किलोमीटर है. इनमें से तीन बसें शिमला से मनाली रूट पर भी चल रही हैं.
जयराम ठाकुर ने प्रदेश में जमीनों के सौदों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हिमाचल को बिक्री के लिए रख दिया है. इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की जमीन, मेडिकल डिवाइस पार्क और कथित बेनामी सौदों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है और नेताओं व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने पर भी सवाल उठाए, जबकि सरकार का कार्यकाल अब करीब एक वर्ष ही शेष है.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध करते-करते नेता प्रतिपक्ष मुद्दों से भटक रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन रिपीट की चर्चा से विपक्ष घबराया हुआ है. उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि यदि विधानसभा और पीटरहॉफ को बेचने से संबंधित कोई दस्तावेज हैं तो उन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने कहा कि 'हिमाचल फॉर सेल' का नारा कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए दिया था और उस समय भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर विकास विरोधी होने का आरोप भी लगाया.
वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार से मिले 35 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं. अब प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से पार्क का निर्माण करवाएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और करीब एक हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा.
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