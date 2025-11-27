ETV Bharat / state

'राजस्व मंत्री ने लांघ दी बदतमीजी की सारी सीमाएं, उनका एजेंडा सिर्फ मुझे टारगेट करना'

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया, 'राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिसके लिए नोटिस दिया गया था. वह हर बार बात की शुरुआत भी सराज से करते हैं और खत्म भी सराज पर करते हैं. उनका एजेंडा सिर्फ मुझे टारगेट करना है. उन्होंने सभी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी हैं. यह उनकी आदत बन चुकी है'.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नियम 67 के तहत चल रही चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री द्वारा विषय से हटकर और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो सदन की गरिमा के खिलाफ है.

आपदा प्रबंधन पर गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने इस साल आए प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि सराज में 33 लोगों की जान गई, 22 अभी तक लापता हैं. ऐसे समय पर वे मंत्री, एसडीएम और अधिकारियों को लगातार फोन कर रहे थे कि इन लोगों के मामले दर्ज किए जाए.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

'राहत सामग्री और चेक वितरण में बरती गई पारदर्शिता'

जयराम ठाकुर ने कहा सराज में लोगों को राहत सामग्री और चेक वितरण में पारदर्शिता बरती गई है और मंत्री इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. यह व्यवहार ठीक नहीं है. मंत्री बकवास कर रहे हैं, जो लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे, उनकी मौजूदगी में वहीं वितरण करवाया गया. कई लोगों ने स्वयं चेक की सत्यता की पुष्टि भी की है.

ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करेंगे

जयराम ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं. अगर मंत्री इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, तो हम उनकी एक भी बात सदन में नहीं सुनेंगे.

'NDRF और SDRF के पैसों का क्या हुआ'

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिमाचल के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को अब तक 5,500 करोड़ रुपये की मदद मिली है, लेकिन 2023 के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पैसों का क्या हुआ? क्या यह पैसा प्रभावितों को मिला, या सरकार चलाने पर खर्च कर दिया गया? कुछ लोगों की मंशा है कि पैसा खाते में न आए, बल्कि जेब में जाए.

ये भी पढ़ें: MLA फंड जारी न करने पर भाजपा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी