ETV Bharat / state

लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन के CM सुक्खू के दावे का क्या है सच? मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के सवालों का दिया जवाब

लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हिमाचल के मुख्यमंत्री के संबोधन के दावे में कितनी सच्चाई. जयराम ठाकुर के आरोपों पर ये क्या बोले CM?

HOUSE OF LORDS ADDRESSING CM SUKHU
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लंदन दौरे के दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधन को लेकर विपक्ष द्वारा लेकर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ईमेल से हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जानकारी लेने की बात कहकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संबोधन के दावे को झूठा करार दिया. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सांसद को नहीं बल्कि एक निजी इवेंट को संबोधित किया था. नेता प्रतिपक्ष के जवाब पर अब सीएम सुक्खू ने पलटवार किया है.

विपक्ष पहले सही से करे पता: CM

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "विपक्ष अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले. लंदन दौरे के दौरान इंडियन यूरोपियन यूनियन को संबोधित किया था, जहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी मौजूद थे. विपक्ष हमारी बातों पर चर्चा कर रहा है तो उन्हें इसकी सही से पता भी करना चाहिए."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा पर भड़के CM

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा है कि, "हम प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं. हमारा प्रयास है कि आम आदमी को अपने ही प्रदेश में आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें ताकि उसे इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े. पिछली भाजपा सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई फिजूलखर्ची में बर्बाद कर दी. अगर वही पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया गया होता, तो आज किसी को भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती."

सर्टिफाइड झूठे हैं CM सुक्खू: जयराम ठाकुर

बता दें कि, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के द्वारा लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संबोधन को झूठा करार दिया था. जयराम ठाकुर ने कहा है कि, "सुखविंदर सिंह सुक्खू ब्रिटिश पार्लियामेंट से झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले सीएम बने हैं. इसके पहले वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी झूठे सर्टिफाइड हो चुके हैं. हिमाचल के किसी सीएम ने 24 सितंबर को किसी भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित नहीं किया था. सबसे हैरानी की बात यह है कि 19 सितंबर के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई कार्यवाही ही नहीं हुई थी. ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी मंडली इस तरह के झूठे दावे करके क्या हासिल करना चाहती है यह समझ के परे है."

सितंबर में लंदन निजी दौरे पर गए थे CM सुक्खू

बता दें कि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सितंबर महीने में अपनी बेटी की एडमिशन के लिए लंदन निजी दौरे पर गए थे. दावा किया गया था कि, इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया था. इस दौरान यह भी दावा किया गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले मुख्यमंत्री बने. वहीं, इसको लेकर भाजपा की ओर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित करने की जानकारी मांगी गई. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा झूठ बोलने के आरोप लगाए और कहा कि मेल द्वारा ली गई जानकारी में साफ किया गया है कि इस तरह का कोई संबोधन नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें: 'सीएम सुक्खू का लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने का दावा झूठा, ई-मेल से हुआ खुलासा'

ये भी पढ़ें: सरकारी योजना पर नहीं, धर्म-कर्म व गौसेवा आदि पर ही खर्च होगा मंदिरों में दान का पैसा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

TAGGED:

HP CM SUKHU
JAIRAM THAKUR ON SUKHU
CM SUKHU VISIT LONDON
HOUSE OF LORDS IN LONDON
HOUSE OF LORDS ADDRESSING CM SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.