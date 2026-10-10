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देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है. नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है. हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए. इसके साथ ही उन्होंने वीरभद्र सिंह के पोस्टर विवाद, मंडी के विधायक अनिल शर्मा की बयानबाजी और सांसद कंगना रनौत के व्यवहार से जुड़े सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

जयराम ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, उससे देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है. मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की विपक्ष की मांग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए इसे निराधार बताया. जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा रही है और इस तरह की बयानबाजी से देश में अनावश्यक तनाव पैदा करना ठीक नहीं है.