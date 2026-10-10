देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस: जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:16 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है. नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है. हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए. इसके साथ ही उन्होंने वीरभद्र सिंह के पोस्टर विवाद, मंडी के विधायक अनिल शर्मा की बयानबाजी और सांसद कंगना रनौत के व्यवहार से जुड़े सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.
जयराम ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, उससे देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है. मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की विपक्ष की मांग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए इसे निराधार बताया. जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा रही है और इस तरह की बयानबाजी से देश में अनावश्यक तनाव पैदा करना ठीक नहीं है.
विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन अराजकता उचित नहीं
विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी मांग रखने के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध के नाम पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पार्टी की सोच नक्सली मानसिकता की ओर बढ़ रही है.
पूर्व चुनाव आयुक्तों का उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरा
जयराम ने कांग्रेस पर मुख्य चुनाव आयुक्तों के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद महत्वपूर्ण पदों पर क्यों नियुक्त किया जाता रहा. उन्होंने टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गांधीनगर से भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था. पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला का जिक्र करते हुए भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर पक्षपात के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने पुराने रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए.
'होली लॉज को डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री'
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश में नई राजनीतिक पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. जयराम ने आरोप लगाया कि सुक्खू होली लॉज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों के पोस्टरों से उनकी तस्वीर गायब होना हैरानी की बात है. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि पार्टी प्रदेश में कितने गुटों में बंटी हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. उन्होंने इस मुद्दे को कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान से जोड़ते हुए पार्टी की स्थिति पर सवाल उठाए.
अनिल शर्मा की बयानबाजी पर कार्रवाई के संकेत
मंडी के विधायक अनिल शर्मा की बयानबाजी से जुड़े सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में अनुशासनहीनता के मामलों में सभी के लिए समान नियम हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता गलत बयानबाजी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता.
आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस पर निशाना
जयराम ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस के नेताओं के सामने चुनाव लड़ने तक की चुनौती खड़ी हो सकती है. उन्होंने पार्टी की अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए.
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