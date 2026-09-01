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जयराम महतो ने दिया बड़ा बयान, कहा- पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक वरना...

प्रेस वार्ता करते जयराम महतो ( Etv Bharat )

हजारीबागः झारखंड पुलिस एसोसिएशन जहां एक और प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को साझा कर रही है, तो दूसरी ओर हजारीबाग पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने इस पूरी घटना पर टिप्पणी करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है. कार्यपालिका और विधायिका के बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है. लेकिन इस बार वीडियो वायरल हुआ है इस कारण इसे तूल दिया जा रहा है.

यह केवल राजनीतिक स्टंट हैः डुमरी विधायक जयराम महतो

डुमरी विधायक जयराम महतो हजारीबाग पहुंचे और उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर वहां छात्रों से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन एवं बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ हुए विवाद पर इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया.

डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

छात्र आंदोलन कमजोर करने के लिए ऑडियो वायरल

जयराम महतो ने कहा कि जिस प्रकार से छात्र आंदोलन चरम पर था उसी बीच छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह ऑडियो वायरल किया गया. इन्होंने कहा कि वह पुलिसकर्मी जो निष्ठा और सच्चाई के साथ सेवा दे रहे हैं उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सीआईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंः जयराम महतो