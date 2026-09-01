ETV Bharat / state

जयराम महतो ने दिया बड़ा बयान, कहा- पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक वरना...

हजारीबाग पहुंचे जयराम महतो ने कहा छात्र अपना आंदोलन जारी रखें, उन्होंने अपने वायरल ऑडियो क्लिप को एक राजनीतिक स्टंट बताया.

LATHI CHARGE
प्रेस वार्ता करते जयराम महतो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः झारखंड पुलिस एसोसिएशन जहां एक और प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को साझा कर रही है, तो दूसरी ओर हजारीबाग पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने इस पूरी घटना पर टिप्पणी करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है. कार्यपालिका और विधायिका के बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है. लेकिन इस बार वीडियो वायरल हुआ है इस कारण इसे तूल दिया जा रहा है.

यह केवल राजनीतिक स्टंट हैः डुमरी विधायक जयराम महतो

डुमरी विधायक जयराम महतो हजारीबाग पहुंचे और उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर वहां छात्रों से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन एवं बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ हुए विवाद पर इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया.

डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

छात्र आंदोलन कमजोर करने के लिए ऑडियो वायरल

जयराम महतो ने कहा कि जिस प्रकार से छात्र आंदोलन चरम पर था उसी बीच छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह ऑडियो वायरल किया गया. इन्होंने कहा कि वह पुलिसकर्मी जो निष्ठा और सच्चाई के साथ सेवा दे रहे हैं उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सीआईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंः जयराम महतो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी के ऊपर ड्राइवर के माध्यम से पैसा लेनदेन का आरोप लगा है और इस मुद्दे को भड़काने के लिए सरकार यह स्टंट अपनाई है. उन्होंने छात्रों से अपील की है कि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना है लेकिन छात्र अपना आंदोलन कमजोर ना होने दें.

लाठी चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेः जयराम महतो

हजारीबाग एवं अन्य जिले में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर जयराम महतो ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई करती है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है मगर पीछे से अगर कोई पार्टी विशेष के कार्यकर्ता लाठी चलाते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे.

ये भी पढ़ेंः

जयराम महतो के खिलाफ अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, स्पेशल ब्रांच ने भी की कार्रवाई की मांग, विधायक का आक्रामक रुख बरकरार

बोकारो में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, विधायक के बयान पर जताई नाराजगी

जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर नहीं आया फैसला, कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से किया इनकार

TAGGED:

JAIRAM MAHTO
सुप्रियो भट्टाचार्य
CORRUPTION
छात्र आंदोलन
LATHI CHARGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.