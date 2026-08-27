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जयराम महतो की बात को रिकॉर्ड करना निजता का हनन, माफी मांगे थानेदार, आंदोलन पर क्या बोले देवेंद्र नाथ महतो

जयराम महतो विवाद के बीच देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस एसोसिएशन पर सवाल उठाया है. उन्होंने पुलिस से बयान वापस लेने को कहा.

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छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवड्डा थाना प्रभारी के विवाद में जेकेएलएम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की एंट्री हो गई है. गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र नाथ ने थानेदार के साथ-साथ पुलिस एसोसिएशन के हालिया बयान पर सवाल उठाया है.

देवेंद्र ने कहा कि मैंने विधायक और थानेदार के वीडियो को देखा. हम पुलिस एसोसिएशन को स्पष्ट कहते हैं कि 'आप तत्काल विधायक के माफी मांगने के बयान को वापस लीजिए' और माफी तो उस पुलिस को मांगनी चाहिए जिसने निजता के हनन करते हुए दो लोगों की बातों को रिकॉर्ड किया फिर उसे शेयर किया. निजता का हनन करना फिर उसे शेयर करना यह गैरकानूनी है. ऐसे पुलिसकर्मी को माफी मांगनी चाहिए.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का बयान (Etv Bharat)

कुछ पुलिस के कारण वर्दी पर उठती है उंगली

देवेंद्र ने कहा कि वे वर्दी का सम्मान करते हैं. लेकिन कुछेक पुलिसकर्मी के रवैया के कारण पूरा महकमा बदनाम होता है. मैं आंदोलन करता हूं और कई मुकदमा मेरे खिलाफ है. मैं जेल भी गया हूं. प्रत्यक्ष तौर पर मैंने नजदीक से कुछेक पुलिसकर्मी के व्यवहार को देखा है, जो गाली-गलौज, गुंडागर्दी करता है. कोयला-बालू बेचने का काम करतें हैं. इस तरह का कृत्य करने वाले अधिकार पर रोक लगना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस दिन पुलिस एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगी, उस दिन देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलन पर उतरेगा.

गिरिडीह में निकाली गई यात्रा

यहां के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली. गुरुवार को गिरिडीह में भी यात्रा पहुंची. यात्रा शहर के अलावा गांडेय होते हुए जामताड़ा जाएगी. इस यात्रा के संदर्भ में देवेंद्र ने कहा कि यात्रा को छात्र-युवा के साथ-साथ सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है. जहां जा रहे हैं, लोग साथ हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यात्रा नहीं एक संकल्प है. यात्रा वैसे लोगों के सपना को हकीकत बनाने के लिए निकाली गई है, जिनके पिता चाहते हैं कि रोजी-रोटी के लिए प्रदेश-विदेश जाने वाले बच्चे अपने झारखंड में ही रहकर रोजगार करे. दैनिक जीवन में कटौती कर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भेजने वाली माताओं के सपने को हकीकत में बदलने के लिए यह यात्रा निकाली गई है. उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, उसमें सरकार कार्रवाई करे और जो कार्रवाई है उसपर सरकार कायम रहे. सीआईडी की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और कोर्ट में अपनी बात को कायम रखे.

मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा चक्का जाम

उन्होंने कहा कि सरकार यह गारंटी दें कि पेपर लीक न हो और न ही नौकरी बेची जाए. जो योग्य, मेहनती, संघर्षशील है, उन्हीं को नौकरी मिले. फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा लेने, नियुक्ति देने तक पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय हो. उन्होंने कहा कि हमलोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, हमलोग आगे निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. सीआईडी द्वारा क्या रिपोर्ट कोर्ट में दी जाती है, उसका भी इंतजार कर रहे हैं. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्र इस बार अलग मूड में है. अगर मांग पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम होगा, जो अनिश्चिकालीन रहेगा.

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बरवड्डा थाना प्रभारी
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