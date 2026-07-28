ईडी की कार्रवाई पर विधायक का तंज, कहा- सत्ताधारी सांसद एवं मंत्रियों के खिलाफ हो काली कमाई की जांच
डुमरी MLA जयराम महतो ने कहा कि केंद्र सरकार को रूलिंग पार्टी के MP, MLA और मंत्रियों की संपत्ति की जांच करनी चाहिए.
Published : July 28, 2026 at 8:14 PM IST
बोकारोः सत्ता पक्ष के लोगों के पास जितनी अधिक अवैध संपत्ति जमा है उतनी विपक्ष के सांसद और विधायकों के पास संपत्ति नहीं है. अगर केंद्र सरकार की मंशा सही है तो वह सत्ता पक्ष के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा ले. उक्त बातें बोकारो डीसी ऑफिस के सामने बहाली निकालने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र एवं युवा को अपना समर्थन देने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कही.
सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच होः जयराम महतो
धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ हो रही ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर सही मायने में चाहती है कि अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हें सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा लेनी चाहिए.
ईडी ने कोयला व्यापारियों के घर पर छापा मारा है
धनबाद के 25 कोयला व्यापारियों के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की करवाई अहले सुबह से ही हो रही है. ईडी, कोयला तस्करी और कोयला के अवैध कारोबार से संबंधित मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है.
काली कमाई सत्ताधारी दल के सांसद एवं विधायकों के पास हैः डुमरी विधायक
इसी के बीच डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है. विधायक जयराम महतो ने किसी का नाम लिए बिना इशारों-इशारों में सत्ताधारी दल के सांसद एवं विधायक को निशाना बनाते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि करवाई सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक के यहां ही होनी चाहिए, क्योंकि काली कमाई उनके पास है. डुमरी विधायक ने कहा कि ईडी को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए.
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