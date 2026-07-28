ETV Bharat / state

ईडी की कार्रवाई पर विधायक का तंज, कहा- सत्ताधारी सांसद एवं मंत्रियों के खिलाफ हो काली कमाई की जांच

डुमरी MLA जयराम महतो ने कहा कि केंद्र सरकार को रूलिंग पार्टी के MP, MLA और मंत्रियों की संपत्ति की जांच करनी चाहिए.

ED RAIDS AGAINST ILLEGAL COAL
जयराम महतो और प्रदर्शनकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः सत्ता पक्ष के लोगों के पास जितनी अधिक अवैध संपत्ति जमा है उतनी विपक्ष के सांसद और विधायकों के पास संपत्ति नहीं है. अगर केंद्र सरकार की मंशा सही है तो वह सत्ता पक्ष के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा ले. उक्त बातें बोकारो डीसी ऑफिस के सामने बहाली निकालने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र एवं युवा को अपना समर्थन देने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कही.

सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच होः जयराम महतो

धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ हो रही ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर सही मायने में चाहती है कि अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हें सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा लेनी चाहिए.

डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

ईडी ने कोयला व्यापारियों के घर पर छापा मारा है

धनबाद के 25 कोयला व्यापारियों के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की करवाई अहले सुबह से ही हो रही है. ईडी, कोयला तस्करी और कोयला के अवैध कारोबार से संबंधित मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है.

काली कमाई सत्ताधारी दल के सांसद एवं विधायकों के पास हैः डुमरी विधायक

इसी के बीच डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है. विधायक जयराम महतो ने किसी का नाम लिए बिना इशारों-इशारों में सत्ताधारी दल के सांसद एवं विधायक को निशाना बनाते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि करवाई सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक के यहां ही होनी चाहिए, क्योंकि काली कमाई उनके पास है. डुमरी विधायक ने कहा कि ईडी को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें:

ईडी रेड के बाद बोले कोयला कारोबारी एलबी सिंह, कहा- मेरे घर से नहीं हुई कोई जब्ती

ईडी की बड़ी कार्रवाई: टेरर फंडिंग मामले में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

धनबाद में ईडी का बड़ा एक्शन, 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

TAGGED:

बोकारो में ईडी की कार्रवाई
अवैध कोयला के खिलाफ ईडी की छापेमारी
JAIRAM MAHATO
ED RAIDS IN DHANBAD
ED RAIDS AGAINST ILLEGAL COAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.