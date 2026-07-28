ETV Bharat / state

ईडी की कार्रवाई पर विधायक का तंज, कहा- सत्ताधारी सांसद एवं मंत्रियों के खिलाफ हो काली कमाई की जांच

बोकारोः सत्ता पक्ष के लोगों के पास जितनी अधिक अवैध संपत्ति जमा है उतनी विपक्ष के सांसद और विधायकों के पास संपत्ति नहीं है. अगर केंद्र सरकार की मंशा सही है तो वह सत्ता पक्ष के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा ले. उक्त बातें बोकारो डीसी ऑफिस के सामने बहाली निकालने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र एवं युवा को अपना समर्थन देने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कही.

सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच होः जयराम महतो

धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ हो रही ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर सही मायने में चाहती है कि अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हें सत्ताधारी दल के सांसदों एवं विधायकों की संपत्ति की जांच करवा लेनी चाहिए.

डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

ईडी ने कोयला व्यापारियों के घर पर छापा मारा है

धनबाद के 25 कोयला व्यापारियों के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की करवाई अहले सुबह से ही हो रही है. ईडी, कोयला तस्करी और कोयला के अवैध कारोबार से संबंधित मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है.