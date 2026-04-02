ETV Bharat / state

धनबाद में भू-धंसान से तीन की मौत, घटनास्थल पहुंचे विधायक जयराम महतो, बीसीसीएल पर उठाए सवाल

धनबाद में भूधंसान से तीन लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे.

Dhanbad land subsidence
घटनास्थल पर पहुंचे जयराम महतो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: कतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टांडाबारी में हुए दर्दनाक भू-धंसान की घटना के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं और हालात की जानकारी ली. यहां पीड़ित परिवारों में प्रशासन और प्रबंधन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है.

मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जयराम महतो ने इस घटना में हुई मौतों को बेहद दुखद और निंदनीय बताया. उन्होंने साफ तौर पर इस हादसे के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि क्षेत्र में अगर अवैध कोयला खनन हो रहा है, तो यह बीसीसीएल के अधिकार क्षेत्र में आता है और उस पर रोक लगाना भी उसी की जिम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

जयराम महतो का बयान (ETV Bharat)

विधायक ने घटनास्थल पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि राहत कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और प्रभावित लोगों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.

जयराम महतो ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावित ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे. उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हक की लड़ाई में वे हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे.

ये भी पढ़ें:

धनबाद में भूधंसान से तीन मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों को खदेड़ा, बीसीसीएल टीम पर पथराव

धनबाद में भू-धंसान का कहर! मलबे से तीन शव बरामद, देर रात तक चला रेस्क्यू

TAGGED:

धनबाद में भू धंसान
भू धंसान से तीन लोगों की मौत
डुमरी विधायक जयराम महतो
BCCL IN DHANBAD
DHANBAD LAND SUBSIDENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.