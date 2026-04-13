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डुमरी विधायक जयराम महतो को आया गुस्सा, लोगों का मोबाइल छीन पटका जमीन पर

बोकारोः डुमरी विधायक जयराम महतो चास पहुंचे थे, उसी समय पुष्पा महतो मामले में JLKM नेता रेखा देवी पर पैसा लेने का आरोप सुन कर जयराम महतो भड़क गए और प्रमाण मांगने लगे. वहीं पर मौजूद जो लोग इस वाक्या को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे जयराम उन पर भड़क गए और एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया. इतना ही नहीं वहां पर उनके कार्यकर्ता भी लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे.

पुष्पा हत्याकांड में निकाला गया कैंडल मार्च

जयराम महतो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जिस प्रकार से एक महिला से अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे थे उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है. चास में स्थानीय महिलाओं एवं लोगों के द्वारा पुष्पा हत्याकांड में कैंडल मार्च निकाला गया था. इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो भी वहां पहुंच गए.

डुमरी विधायक जयराम महतो ने खोया आपा (Etv Bharat)

डुमरी विधायक ने आपा खोया

जयराम महतो को देखते ही वहां एक महिला ने उनसे सवाल कर दिया कि आपके दल JLKM की महिला ने पुष्पा की मां से पुलिस को देने एवं अन्य खर्च के नाम पर ₹10000 ले लिया है. इतना सुनते ही डुमरी विधायक जयराम महतो ने आपा खो दिया और एक युवक जो वहां पर यब सब रिकॉर्ड कर रहा था, उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वहीं पटक दिया.