जयपुर का SMS स्टेडियम: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होता शहर, 4 साल से नहीं हुआ मैच

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में RCA विवाद और रखरखाव की कमी के कारण वर्षों से कोई बड़ा मैच नहीं हुआ.

SMS Stadium Jaipur
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 6:32 AM IST

जयपुर: राजस्थान की राजधानी एक समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी. सवाई मानसिंह स्टेडियम ने अपने स्वर्णिम दौर में कई यादगार अंतरराष्ट्रीय मुकाबले आयोजित किए और इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए आदर्श मैदान का दर्जा प्राप्त था, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह प्रतिष्ठित स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कैलेंडर से लगभग गायब हो चुका है. पिंकसिटी वर्षों से किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी का इंतजार कर रही है. हालात ऐसे बने कि यह मैदान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होता चला जा रहा है.

चार साल पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला करीब चार साल पहले खेला गया था. उस समय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की कमान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के हाथ में थी. वैभव गहलोत का BCCI में अच्छा तालमेल होने के कारण जयपुर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिली थी. इसके बाद से शहर को कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित करने का मौका नहीं मिला.

संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

ललित मोदी के दौर में हुआ था भव्य नवीनीकरण: करीब दो दशक पहले, जब RCA की बागडोर ललित मोदी के पास थी, तब सवाई मानसिंह स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूरी तरह से तैयार किया गया था. पिच से लेकर मैदान पर लगने वाली घास तक सब कुछ विदेश से मंगवाया गया था. उस दौर में स्टेडियम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया, जिसके बाद यहां लगातार अंतरराष्ट्रीय मैच होते रहे. स्टेडियम की पहचान राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड के रूप में भी मजबूत हुई.

SMS STADIUM JAIPUR
चार साल से नहींं हुआ एक भी मैच (ETV Bharat GFX)

लगातार बिगड़ती स्थिति: लंबे समय तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होने से मैदान की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हुए MOU के खत्म होने के बाद स्टेडियम की देखरेख अब खेल परिषद के हाथों में है. इसकी वजह से रखरखाव में कमी आई है. दूसरी ओर, देश के अन्य शहरों ने अपने स्टेडियमों का तेजी से आधुनिकीकरण कर लिया है. नई सीटिंग व्यवस्था, अत्याधुनिक फ्लडलाइट्स, बेहतरीन ड्रेसिंग रूम और आधुनिक मीडिया सेंटर जैसी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं. इन मानकों पर जयपुर काफी पीछे छूट गया है, जिसके कारण BCCI की प्राथमिकता सूची से सवाई मानसिंह स्टेडियम बाहर होता चला गया.

SMS STADIUM JAIPUR
एडहॉक कमेटी का गठन (ETV Bharat GFX)

RCA में आज भी बना हुआ है विवाद: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद कोई नई बात नहीं है. राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वैभव गहलोत को पद से हटा दिया गया था. उसके बाद से अब तक RCA का संचालन एडहॉक कमेटी के हाथों में है. लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक मतभेद, समय-समय पर लगने वाले प्रतिबंध और आंतरिक कलह ने स्टेडियम की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है. यही कारण है कि जहां एक तरफ अहमदाबाद, लखनऊ, धर्मशाला जैसे शहर लगातार अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर रहे हैं, वहीं जयपुर इस दौड़ में पीछे छूटता जा रहा है.

सवाई मानसिंह स्टेडियम
रखरखाव के अभाव में स्टेडियम की हालत खराब हो रही है (ETV Bharat Jaipur)

