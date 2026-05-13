एसएमएस अस्पताल में बम की धमकी से हड़कंप, सर्चिंग में नहीं मिला कुछ संदिग्ध
पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान एवं लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
Published : May 13, 2026 at 9:52 AM IST
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में बुधवार सुबह बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और अस्पताल परिसर में व्यापक सर्च अभियान शुरू कर दिया. कई घंटे चली जांच के बाद अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है.
एसएमएस थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर एसएमएस अस्पताल परिसर में बम होने की सूचना दी. कॉल मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया और अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी परिसर, पार्किंग क्षेत्र, इमरजेंसी यूनिट तथा अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई.
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सुबह 8 बजे से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी प्रारंभ हो जाती है, ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज एवं उनके परिजन अस्पताल पहुंचते हैं. बम की धमकी की खबर से अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि पुलिस एवं अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए मरीजों एवं परिजनों को घबराने से बचाने के लिए सतर्कता से व्यवस्था संभाली.
अज्ञात व्यक्ति की पहचान की कोशिश: पुलिस अधिकारियों के अनुसार डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधक दस्ते ने अस्पताल के हर कोने की जांच की है, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात रखा गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान एवं लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. प्रारंभिक जांच में इसे शरारत या अफवाह फैलाने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू को गंभीरता से जांच रही है.