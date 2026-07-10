ETV Bharat / state

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान: 2000 से ज्यादा MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल बना

MICS यानी मिनिमल इनवेसिव कार्डियक सर्जरी में हृदय का ऑपरेशन मात्र 2-3 इंच के छोटे चीरे से किया जाता है. इस प्रक्रिया में छाती की हड्डी को नहीं काटा जाता है. वहीं, पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी में 7-8 इंच का बड़ा चीरा लगाकर हड्डी काटनी पड़ती है. पिछले 15 वर्षों में SMS अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इस आधुनिक तकनीक से हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट (MVR, AVR, DVR), बाईपास सर्जरी (CABG) और जन्मजात हृदय रोगों की 2 हजार से अधिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की हैं.

जयपुर: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने हृदय रोग के इलाज में एक नया इतिहास रच दिया है. अस्पताल के कार्डियो-थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग ने 2 हजार से अधिक मिनिमल इनवेसिव कार्डियक सर्जरी (MICS) सफलतापूर्वक पूरी करके देश का पहला सरकारी अस्पताल बनने का गौरव हासिल किया है.

कम दर्द और कम खून की जरूरत.

छोटे चीरे के कारण संक्रमण का खतरा बहुत कम.

मरीज 2-3 दिन में चलने-फिरने लगता है और 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, ओपन सर्जरी में 10-12 दिन लगते हैं.

खास तकनीक बनी गरीबों के लिए वरदान: कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा ने बताया कि SMS अस्पताल में की जाने वाली मिनिमल इनवेसिव सर्जरी में सभी मरीजों की बाईपास प्रक्रिया सेंट्रल कैन्युलेशन से की जाती है. यह तरीका अन्य केंद्रों से अलग है. इसमें मरीज को अलग जगह पर अतिरिक्त चीरा नहीं लगाया जाता, जिससे रिकवरी और भी तेज होती है. डॉ. शर्मा ने कहा कि यह तकनीक खासकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है. पहले ऐसे ऑपरेशन सिर्फ विदेशों या भारत के कुछ बड़े निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध थे.

मुझे मिट्रल और ऑर्टिक दोनों वाल्व बदलने थे. प्राइवेट अस्पतालों में 8 लाख रुपये का खर्च बताया जा रहा था. यहां छोटे चीरे से ऑपरेशन पूरी तरह फ्री हुआ और मात्र 6 दिन में मैं घर लौट आया.- 38 वर्षीय मरीज रामकुमार

इसे भी पढ़ें- एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली सफल ब्रॉन्कोप्लास्टी सर्जरी, 16 वर्षीय कालूराम को मिली नई जिंदगी

शुरुआत 2011-12 में हुई: SMS अस्पताल में MICS की शुरुआत वर्ष 2011-12 में डॉ. अनिल शर्मा ने की थी. उनकी टीम में प्रो. डॉ. सुनील दीक्षित, एसोसिएट प्रो. डॉ. मोहित शर्मा, डॉ. सौरभ मित्तल और डॉ. वक्ता राम चौधरी शामिल रहे. कार्डियक एनेस्थीसिया टीम की डॉ. रिमी मीना, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट और नर्सिंग स्टाफ का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा. SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉ. दीपक माहेश्वरी ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के CTVS विभाग द्वारा 2 हजार से अधिक MICS सर्जरी पूर्ण करना सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नए कीर्तिमान की शुरुआत है.

इसे भी पढ़ें- SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली