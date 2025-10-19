कंधार से जयपुर तक: आतिशबाजी में माहिर शोरगर बिरादरी की विरासत अब संकट में
जयपुर की शोरगर बिरादरी, जो सदियों से आतिशबाजी कला में पारंगत थी, अपने पुश्तैनी काम से दूर होती जा रही है.
Published : October 19, 2025 at 6:35 AM IST
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी स्थापत्य कला, किलों, हवेलियों और सांस्कृतिक विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसी ऐतिहासिक शहर की एक अनूठी पहचान रही है उसकी आतिशबाजी कला, जिसे सदियों से शोरगर बिरादरी ने जिंदा रखा है, लेकिन अब यह पारंपरिक कला सरकारी उपेक्षा के कारण खत्म होती जा रही है. पीढ़ियों से पटाखे बनाने वाले परिवार आज अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे कामों में लगने को मजबूर हैं.
आमेर और जयपुर के कच्छवाहा राजा कला प्रेमी थे. उन्होंने अलग-अलग हुनर वाले कारीगरों को आमेर और फिर जयपुर में बसाया था. इन्हीं में एक बिरादरी थी शोरगर, जो बारूद और आतिशबाजी का काम करती थी. शादी-ब्याह, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों पर यही लोग आसमान को रोशनी से भर देते थे, लेकिन अब यह परंपरा धीरे-धीरे दम तोड़ रही है.
इसे भी पढ़ें- जयपुर की बसावट से अफगानी शोरगर बनाते आ रहे आतिशबाजी, अब शिवकाशी के पटाखों की रहने लगी है डिमांड
कंधार से जयपुर तक का सफर: आमेर के निवासी जहीर अहमद बताते हैं कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान के कंधार से आए थे. आमेर के राजा मानसिंह, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वे कंधार फतह के बाद शोरगर बिरादरी के लोगों को आमेर लेकर आए थे. उन्हें वन तालाब के पास बसाया गया, जो आज भी "मोहल्ला शोरगरान" के नाम से जाना जाता है, तब उनके पूर्वज आमेर किले के तोपखाने में काम करते थे. वे बारूद, तोप के गोले और हथियार बनाते थे. जयपुर बसने के बाद वही कला यहां भी चली आई. जयपुर की सेना के लिए भी शोरगर बिरादरी बारूदी हथियार तैयार करती थी.
रियासत काल की परंपरा: जहीर अहमद के अनुसार, एक बार सामोद के ठिकानेदार ने उनके पूर्वजों को एक शादी में बुलाया था. वहां उन्होंने पहली बार तोप के गोले में रंगीन रोशनी डालकर आतिशबाजी की थी. इस प्रयोग से ठिकानेदार इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शोरगर परिवार को सामोद में रहने की जगह दी. रियासत काल में जब भी किसी राजा का राजतिलक होता या शाही समारोह होते, तब आतिशबाजी का दायित्व शोरगर बिरादरी के पास ही होता था. उस समय जयपुर की आतिशबाजी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी. यह केवल एक पेशा नहीं बल्कि कला का प्रतीक थी, जो रियासत की शान मानी जाती थी.
इसे भी पढ़ें- जयपुर की विरासत का दीपावली सेलिब्रेशन : अफगानी शोरगर बनाते थे आतिशबाजी, नगर भ्रमण पर निकलते थे महाराजा
सरकारी उपेक्षा और घटते लाइसेंस: देश की आजादी के बाद जब लाइसेंस प्रणाली लागू हुई, तब शोरगर बिरादरी ने कानूनी रूप से पटाखे बनाना जारी रखा. पहले जयपुर में इस बिरादरी के पास 300 तक लाइसेंस थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 5 रह गई है. जहीर अहमद का कहना है कि हमने कई बार सरकार से जमीन और सहयोग मांगा ताकि कारखाना बनाकर पारंपरिक आतिशबाजी को बचाया जा सके, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली. धीरे-धीरे यह कला उपेक्षा की शिकार होती गई.
90% लोगों ने छोड़ा पुश्तैनी काम: शोरगर बिरादरी के नवाब खान, जिनकी दुकान भी बड़ी चौपड़ पर है, बताते हैं कि पहले हर घर में आतिशबाजी बनाई जाती थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बिरादरी के 90% लोगों ने यह काम छोड़ दिया है. केवल 10% लोग ही किसी तरह यह परंपरा निभा रहे हैं. वे कहते हैं कि लाइसेंस की प्रक्रिया अब इतनी जटिल हो चुकी है कि नया लाइसेंस मिलना तो दूर, पुराना नवीनीकरण तक मुश्किल हो गया है. अस्थाई दुकानों पर रोक लगाने की बात होती है, लेकिन असली कारीगरों को संरक्षण नहीं दिया जाता.
इसे भी पढ़ें- Rajasthan: ये पटाखा नहीं मिठाई है ! बाजारों में बिकने पहुंची क्रैकर्स स्वीट, अनार, चकरी से लेकर सुतली बम भी
शिवकाशी से आ रहे हैं पटाखे: जहीर अहमद और नवाब खान बताते हैं कि अब जयपुर और आसपास पटाखे बनने बंद हो गए हैं. सारे पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी से आ रहे हैं. वहीं से करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है. वे कहते हैं कि आजकल के पटाखे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि पारंपरिक पटाखों में ऐसी सामग्री होती थी जो न तो प्रदूषण फैलाती थी और न ही स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती थी. यह सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा था.
संरक्षण न मिला तो विलुप्त हो जाएगी कला: शोरगर बिरादरी के लोग कहते हैं कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आतिशबाजी की यह सदियों पुरानी कला पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी. जयपुर की पहचान बन चुकी यह परंपरा अब अंतिम सांसें गिन रही है. वे मांग कर रहे हैं कि सरकार सस्ती दरों पर जमीन और आवश्यक लाइसेंस प्रदान करे, ताकि यह कला फिर से जीवित हो सके. जयपुर की आतिशबाजी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत संस्कृति का प्रतीक रही है, अगर अब भी इसकी सुध नहीं ली गई, तो यह चमक हमेशा के लिए बुझ सकती है.
इसे भी पढ़ें- दीपावली पर हर घर में बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ले की डिमांड, महीने पहले होती है बुकिंग
इसे भी पढ़ें- देश में प्रसिद्ध बीकानेर की फुलझड़ी, कई चुनौतियों के बाद भी पहचान कायम