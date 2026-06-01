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50 साल का हुआ राज मंदिर, दर्शकों को पांच क्लासिक फिल्मों का मिला रिटर्न गिफ्ट, जयपुरवासियों के लिए रहा यादगार

राज मंदिर में सुबह 'चुपके-चुपके' से शुरू फिल्मों का सफर रात में 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के साथ पूरा हुआ. दर्शकों में खासा उत्साह दिखा.

Spectators enjoying a free movie at Raj Mandir
राज मंदिर में फ्री मूवी का लुत्फ उठाते दर्शक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: गुलाबी नगरी की पहचान बन चुके राज मंदिर सिनेमाघर ने सोमवार को अपने 50 वर्ष पूरे होने का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया. गोल्डन जुबली के अवसर पर सिनेमा प्रबंधन ने दर्शकों को रिटर्न गिफ्ट देते हुए दिनभर पांच क्लासिक और लोकप्रिय फिल्मों की निशुल्क स्क्रीनिंग की. सुबह से राज मंदिर के बाहर फिल्म प्रेमियों की भीड़ नजर आई. बुजुर्गों से लेकर युवाओं और बच्चों तक ने इस खास मौके का भरपूर आनंद लिया.

यादों के साथ लौटा पुराना दौर :राज मंदिर में सुबह 'चुपके-चुपके' से शुरू हुआ फिल्मों का सफर रात में 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के साथ पूरा हुआ. इस दौरान दर्शकों में खासा उत्साह नजर आया. लोगों में फ्री मूवी से ज्यादा खुशी उन्हें उस ऐतिहासिक सिनेमाघर में बैठकर फिल्म देखने की मिली, जिसने पांच दशकों से जयपुर की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा है. यहां कई दर्शक ऐसे भी पहुंचे, जिन्होंने दशकों पहले राज मंदिर में फिल्में देखी थीं. उनके लिए ये आयोजन किसी यादगार पुनर्मिलन से कम नहीं रहा. परिवार के साथ पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि एक समय था, जब राज मंदिर में टिकट पाने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता था. गोल्डन जुबली पर फिर उसी माहौल को महसूस करना विशेष अनुभव रहा.

गोल्डन जुबली जश्न पर बोले दर्शक और मैनेजर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:मल्टीप्लेक्स व ओटीटी के दौर में भी सिंगल स्क्रीन 'राज मंदिर' की बादशाहत कायम, दर्शकों को मिलेगा गिफ्ट

युवाओं ने भी महसूस की विरासत :मल्टीप्लेक्स और ओटीटी के दौर में पली-बढ़ी युवा पीढ़ी के लिए भी ये दिन खास रहा. कई युवाओं ने पहली बार राज मंदिर के भव्य ऑडिटोरियम, झूमरों और शाही इंटीरियर को करीब से देखा. उनका कहना था कि आधुनिक मल्टीप्लेक्स सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन राज मंदिर जैसा अनुभव कहीं और नहीं मिलता.

Viewers enjoying a free movie
फ्री मूवी का लुत्फ उठाते दर्शक (ETV Bharat Jaipur)

मुफ्त टिकटों को लेकर दिखा उत्साह :गोल्डन जुबली समारोह के तहत सभी शो निशुल्क रखे गए थे. टिकटों की एडवांस बुकिंग के चलते कई शो पहले ही हाउसफुल हो गए थे. दिनभर थिएटर परिसर में सेल्फी लेने और ऐतिहासिक सिनेमा हॉल को कैमरे में कैद करने वालों की भीड़ लगी रही. राज मंदिर के मैनेजर अशोक तंवर ने बताया कि राज मंदिर को 50 साल हुए ये सिर्फ दर्शकों का ही प्यार था, जो राज मंदिर इस मुकाम पर पहुंचा. इसी वजह से दर्शकों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में आज फ्री मूवीज दिखाई गई. उन्होंने बताया कि 1976 में जो जर्नी शुरू हुई वो अभी भी बदस्तूर जारी है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए क्लासिकल मूवीज दिखाई जा रही है. खास बात ये है कि मूवीज भले ही पुरानी है, लेकिन फिर भी जनता का भरपूर रिस्पांस भी मिला है.

This is how Raj Mandir looked from the outside.
बाहर से ऐसा नजर आया राज मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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सिनेमा से बढ़कर भावनाओं का उत्सव : तंवर ने बताया कि आयोजन केवल 50 साल पूरे होने का जश्न नहीं, बल्कि उन लाखों दर्शकों के प्रति आभार है, जिन्होंने पांच दशकों तक इस सिनेमा को अपना प्यार दिया. यही वजह रही कि गोल्डन जुबली पर दर्शकों को मुफ्त फिल्मों का तोहफा देकर इस ऐतिहासिक सफर को उनके साथ साझा किया गया.

Cinema Hall Decorated for Golden Jubilee
गोल्डन जुबली पर सजा सिनेमाघर (ETV Bharat Jaipur)

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RAJ MANDIR CINEMA GOLDEN JUBILEE

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