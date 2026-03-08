ETV Bharat / state

आधा बीता रमजान का महीना, देर रात तक बाजार गुलजार, बढ़ने लगी ईद की खरीदारी

ईद के लिहाज से रामगंज बाजार पूरी तरह गुलजार हो चुका. रोजा और इफ्तार के बाद शाम ढलते ही बाजारों में चहल-पहल बढ़ने लगती है. देर रात तक लोग ईद की खरीदारी में जुटे रहते हैं. बाजार की गालियां जगमगा रही है. रामगंज बाजार और उससे सटे दर्डा मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमर रही है. चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, बड़ी चौपड़ पर भी बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं. कपड़ों, जूतियां, क्रॉकरी और खाद्य पदार्थ की दुकानों पर ज्यादा भीड़ है. छोटे बड़े सभी व्यापारी अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाकर ग्राहकों को लुभा रहे हैं. परकोटे के निवासी ही नहीं, बल्कि शास्त्री नगर, झोटवाड़ा, हसनपुरा और आसपास से कई मुस्लिम बहुल इलाकों से भी ईद की खरीदारी के लिए लोग रामगंज बाजार पहुंच रहे हैं. शाम से बाजारों में भीड़ बढ़ने लगती है, जो देर रात तक चलती है.

जयपुर: इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र माने जाने वाले रमजान माह का आधा पखवाड़ा बीत चुका है. अब 20 या 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. ऐसे में राजधानी जयपुर के बाजार खरीदारों से गुलजार होने लगे हैं. बाजारों में भीड़ उमड़ रही है.

बेहतर कारोबार की उम्मीद : रामगंज बाजार के कपड़ा व्यापारी अब्दुल जब्बार ने कहा कि रमजान की शुरुआत से ही बाजार में अच्छी हलचल है. ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. खरीदारी संतोषजनक है. जैसे-जैसे रमजान आगे बढ़ेंगे और ईद नजदीक आएगी, ग्राहक भी बढ़ेंगे. कपड़ा व्यापारी मुर्शिद का कहना है कि लोगों का अच्छा रिस्पांस है. खरीदारी अच्छी हो रही है. उन्होंने कहा कि पिछली साल की तुलना में अभी बाजार धीमा है, लेकिन रमजान के आखिरी दिनों में खरीदारी में तेजी की उम्मीद है. जूता कारोबारी मोहम्मद जैद ने कहा कि जूतियां और चप्पलों की बिक्री अच्छी है. ग्राहक ईद के लिए नए जूते खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आगे आने वाले दिनों में कारोबार और अच्छा चलेगा.

खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भीड़ : रमजान में खाने-पीने की चीजों की मांग काफी बढ़ जाती है. बाजार में पतली और मोती सेवइयों, खजूर, ड्राई फ्रूट, फिरनी और हलीम के दुकानों पर भीड़ दिख रही है. इफ्तार के लिए लोग बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री खरीदते नजर आते हैं. व्यापारी आरिफ कुरैशी का कहना है कि फिलहाल लोग खाद्य पदार्थों की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं. आगे चलकर कपड़ों और अन्य सामान की बिक्री भी बढ़ेगी. दर्डा मार्केट में भी महिलाओं की भीड़ है.आधुनिक और कपड़ों के तरह-तरह के डिजाइन भी महिला खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. दुकानदारों कहना कि अभी रमजान के करीब 13 दिन बाकी हैं. उम्मीद है कि जैसे-जैसे ईद करीब आएगी, बाजारों की रौनक और बढ़ेगी. कारोबार में तेजी दिखेगी.

