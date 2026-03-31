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राजस्थान बोर्ड का 12वीं रिजल्ट: जयपुर के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स ने मनवाया लोहा, रिकॉर्ड टाइम में परिणाम जारी

जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस का रिजल्ट मंगलवार सुबह शिक्षा मंत्री ने जारी किया. इसमें जयपुर के होनहारों ने राजस्थान स्तर पर अपना नाम दर्ज कराया. साइंस स्ट्रीम में जयपुर के सोनू मेहरा ने 99.80 और वर्षा शर्मा ने 99.20% अंक हासिल किए. आर्ट्स में जयपुर की नव्या मीणा ने 99.60 तो खुशी चौधरी ने 99.40 अंक हासिल किए.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार महज 20 दिन में 12वीं का रिजल्ट जारी कर नया कीर्तिमान रचा. 11 मार्च को 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हुई थी. उसमें 9 लाख 10 हजार से ज्यादा स्टूडेंट पंजीकृत थे. मार्च में मंगलवार को महज 20 दिन में बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट जारी कर दिए. इस बार साइंस का पासिंग परसेंटेज 97.52%, कॉमर्स का 93.64 % और आर्ट्स का 97.54% रहा. इस बार विज्ञान और अंग्रेजी विषय में रीचेकिंग की व्यवस्था की गई है. इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. अब तक यह व्यवस्था केवल गणित विषय में ही थी, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था.

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सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर: इस रिजल्ट में जयपुर के होनहारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर अपना नाम अंकित किया है. खास बात ये रही कि इस बार सरकारी स्कूलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. खास कर जयपुर के वाटिका स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सोनू मेहरा ने साइंस स्ट्रीम में 99.80% अंक हासिल किए. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा इंग्लिश में उन्होंने 100 अंक हासिल किए. उनके हिंदी में महज एक अंक कम रहा है, जबकि जयपुर की वर्षा शर्मा ने साइंस स्ट्रीम में 99.20% अंक हासिल किए. वर्षा राधा बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यनरत थी. उन्होंने केमिस्ट्री और मैथ्स में 100 में से 100 अंक हासिल किए.