जयपुर के कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ड्राफ्ट पेश: 2055 तक मेट्रो विस्तार, नए बस रूट और रिंग रोड पर फोकस

भविष्य के जयपुर का खाका पेश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर शहर में तेजी से बढ़ते यातायात दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बुधवार को 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' का ड्राफ्ट पेश किया. ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फोकस मेट्रो विस्तार पर किया गया. साथ ही 4050 बसों के साथ 245 किमी का नया बस नेटवर्क प्रस्तावित है. जेडीए के मंथन सभागार में जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की उपस्थिति में राइट्स लिमिटेड ने कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ड्राफ्ट रखा. इसमें जयपुर के लिए 2055 तक का लॉन्ग टर्म विजन था. इसमें कम कार्बन उत्सर्जन, सुरक्षित परिवहन और सुगम कनेक्टिविटी को आधार बनाया गया. इस दौरान बताया कि शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 35.9 लाख पार पहुंच चुकी. ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता देखते हुए ये योजना तैयार की गई है. जेडीए में बैठक में अधिकारी (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें:जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा दोगुना, अब 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए में शामिल मेट्रो नेटवर्क 129.55 किमी तक बढ़ाना लक्ष्य : ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फोकस मेट्रो विस्तार पर है. फेज-2 में प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़, भविष्य के फेज-3 और फेज-4 में नए कॉरिडोर जोड़ने का प्रस्ताव है. कुल मिलाकर वर्ष 2055 तक जयपुर में 129.55 किमी का मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य है. इसे लेकर जेडीसी आनंदी ने बताया कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सस्ता और सुगम माध्यम है, ऐसे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेट्रो नेटवर्क बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा.