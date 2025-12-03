ETV Bharat / state

जयपुर के कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ड्राफ्ट पेश: 2055 तक मेट्रो विस्तार, नए बस रूट और रिंग रोड पर फोकस

जयपुर के लिए वर्ष 2055 तक विजन में कम कार्बन उत्सर्जन, सुरक्षित परिवहन और सुगम कनेक्टिविटी को आधार बनाया गया.

Presenting the blueprint of the future Jaipur
भविष्य के जयपुर का खाका पेश (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 8:59 PM IST

जयपुर: जयपुर शहर में तेजी से बढ़ते यातायात दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बुधवार को 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' का ड्राफ्ट पेश किया. ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फोकस मेट्रो विस्तार पर किया गया. साथ ही 4050 बसों के साथ 245 किमी का नया बस नेटवर्क प्रस्तावित है.

जेडीए के मंथन सभागार में जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की उपस्थिति में राइट्स लिमिटेड ने कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ड्राफ्ट रखा. इसमें जयपुर के लिए 2055 तक का लॉन्ग टर्म विजन था. इसमें कम कार्बन उत्सर्जन, सुरक्षित परिवहन और सुगम कनेक्टिविटी को आधार बनाया गया. इस दौरान बताया कि शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 35.9 लाख पार पहुंच चुकी. ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता देखते हुए ये योजना तैयार की गई है.

Officers in a meeting at JDA
जेडीए में बैठक में अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

मेट्रो नेटवर्क 129.55 किमी तक बढ़ाना लक्ष्य : ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फोकस मेट्रो विस्तार पर है. फेज-2 में प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़, भविष्य के फेज-3 और फेज-4 में नए कॉरिडोर जोड़ने का प्रस्ताव है. कुल मिलाकर वर्ष 2055 तक जयपुर में 129.55 किमी का मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य है. इसे लेकर जेडीसी आनंदी ने बताया कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सस्ता और सुगम माध्यम है, ऐसे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेट्रो नेटवर्क बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा.

4050 बसों के साथ 245 किमी का नया नेटवर्क : शहर की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 245 किमी का नया बस रूट नेटवर्क प्रस्तावित है. इसमें बसों की संख्या बढ़ाकर 4050 करने का सुझाव दिया. साथ ही मेट्रो और प्रमुख मार्गों के लिए 214 किमी का फीडर रूट नेटवर्क प्रस्तावित है. इस पर जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि शहर में जाम से राहत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रमुख साधन साबित होगा.

New bus routes will be created
नए बस रूट बनेंगे (ETV Bharat Jaipur)

जाम से राहत के लिए 25 नए ग्रेड सेपरेटर : ट्रैफिक जंक्शनों पर दबाव घटाने के लिए शहर में 25 जगह फ्लाईओवर/अंडरपास बनाए जाएंगे. इनमें ओटीएस सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड, टोडी मोड़, विजय द्वार जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं. शहर में रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने के लिए 10 नए आरओबी/आरयूबी का प्रस्ताव है.

फ्रेट ट्रैफिक बाहर लाने को नॉर्दर्न रिंग रोड :शहर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम करने के लिए उत्तरी रिंग रोड (Northern Ring Road), नए फ्रेट टर्मिनल्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

Metro extension till 2055
2055 तक मेट्रो विस्तार (ETV Bharat Jaipur)

इन पर भी फोकस

  • साइकिल ट्रैक
  • फुटपाथ नेटवर्क
  • ई-बाइक शेयरिंग सिस्टम
  • नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट
  • परकोटे और बाजारों में 'नो पार्किंग ज़ोन'
  • ऑन-स्ट्रीट पेड पार्किंग
  • प्रमुख स्थानों पर मल्टी-लेवल कार पार्किंग

UMTA गठन का प्रस्ताव: कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत यातायात प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी दूर करने के लिए मौजूदा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को अपग्रेड कर यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) गठित करने का प्रस्ताव है. अब प्राप्त सुझावों और स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक को शामिल कर इसकी फाइनल रिपोर्ट दिसंबर अंत तक तैयार की जाएगी. इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष पेश किया जाएगा.

