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अनु मीना खुदकुशी केस: पुलिस ने एक्सईएन पति को किया गिरफ्तार, 15 दिन से तलाश थी पुलिस

जयपुर: राजधानी जयपुर के चर्चित अनु मीना खुदकुशी मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. वह जल संसाधन विभाग में अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) है. पुलिस उसकी करीब 15 दिन से तलाश कर रही थी. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि अनु मीना खुदकुशी मामले में आरोपी पति गौतम मीना को आज गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की टीम उससे पूछताछ में जुटी हैं.

सभी पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस: डीसीपी ने बताया कि इस मामले को लेकर अब तक जो भी बातें सामने आई हैं. चाहे वह सीसीटीवी फुटेज हो या वाट्सएप चैट हो, इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है. उन्होंने कहा कि पुलिस की पूछताछ में कोई नई चीज सामने आएगी. उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में महिला से बेरहमी से मारपीट करने की बातें सामने आई हैं. उन सभी बातों को प्रारंभिक तौर पर आरोपी ने स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि महिला के खुदकुशी करने से पहले की क्या परिस्थितियां रही होंगी. उन्हें लेकर भी पूछताछ जारी है.