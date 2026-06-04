अनु मीना खुदकुशी केस: पुलिस ने एक्सईएन पति को किया गिरफ्तार, 15 दिन से तलाश थी पुलिस
जयपुर में 7 अप्रैल को अनु मीना ने की थी खुदकुशी की थी. वीडियो सामने आने के परिजनों ने टॉर्चर करने का आरोप लगाया था.
Published : June 4, 2026 at 5:15 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के चर्चित अनु मीना खुदकुशी मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. वह जल संसाधन विभाग में अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) है. पुलिस उसकी करीब 15 दिन से तलाश कर रही थी. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि अनु मीना खुदकुशी मामले में आरोपी पति गौतम मीना को आज गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की टीम उससे पूछताछ में जुटी हैं.
सभी पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस: डीसीपी ने बताया कि इस मामले को लेकर अब तक जो भी बातें सामने आई हैं. चाहे वह सीसीटीवी फुटेज हो या वाट्सएप चैट हो, इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है. उन्होंने कहा कि पुलिस की पूछताछ में कोई नई चीज सामने आएगी. उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में महिला से बेरहमी से मारपीट करने की बातें सामने आई हैं. उन सभी बातों को प्रारंभिक तौर पर आरोपी ने स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि महिला के खुदकुशी करने से पहले की क्या परिस्थितियां रही होंगी. उन्हें लेकर भी पूछताछ जारी है.
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7 अप्रैल को की थी खुदकुशी: उन्होंने बताया कि अनु मीना ने 7 अप्रैल को अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी. इसके बाद परिजनों ने 15 मई को मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने पति गौतम मीना और अन्य लोगों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. उन्होंने बुरी तरह टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर अनु मीना ने खुदकुशी कर ली थी. इस पूरे मामले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें गौतम मीना बच्चे के सामने अनु मीना से मारपीट करते और टीवी तोड़ते दिख रहा है.
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