ETV Bharat / state

मशीनें कर रही हैं 10 हजार मीटर प्रिंट, फिर भी छैनी-हथौड़े से जिंदा है 300 साल पुरानी विरासत, सांगानेर में कुछ हाथ थामे हैं परंपरा

हैंड ब्लॉक से तैयार की गई डिजायन. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: सांगानेर कस्बे में जब मशीनें 10 हजार मीटर कपड़ा एक दिन में प्रिंट कर रही हैं, तब भी कुछ हाथ ऐसे हैं जो शीशम की लकड़ी पर छैनी-हथौड़े से फूल उकेर रहे हैं. यहीं से शुरू होती है सांगानेरी प्रिंट की असली कहानी. कपड़े पर खिलने वाला हर फूल, हर बेल-बूटा पहले लकड़ी पर जन्म लेता है. एक इंच मोटी शीशम को 8-9 महीने सुखाया जाता है, सफेद पेंट कर डिजाइन उतारा जाता है, फिर 5 दिन तक नजर और हाथ की साधना से छैनी चलती है. एक जरा सी चूक और घंटों की मेहनत बेकार. तैयार ब्लॉक को 7 दिन सरसों के तेल में भिगोने के बाद ही वह कपड़े पर रंग बनकर उतरता है. हालांकि मशीनीकरण होने से सांगानेर प्रिंटिंग में अब हैंड ब्लॉक का काम काफी कम हो गया है, लेकिन तीन सौ साल पुरानी यह विरासत आज भी सांगानेर के कुछ परिवारों ने जिंदा रखी है, जिनके लिए यह रोजगार नहीं, विरासत है. ईटीवी भारत ने सांगानेर में जाकर इस कला के कलाकारों से बातचीत की और इसकी खूबियों के बारे में जाना.

सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरी तरह हाथ से की जाने वाली कला है. इसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए लकड़ी के ठप्पों यानी हैंड ब्लॉक का इस्तेमाल होता है. सांगानेर कस्बे में आज भी कई स्थानों पर ऐसे कारीगर मिल जाते हैं, जो पीढ़ियों से लकड़ी के ब्लॉक तैयार करने का काम कर रहे हैं. इन ब्लॉकों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी ही बाद में कपड़े पर खूबसूरत प्रिंट का रूप लेती है.