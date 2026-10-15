मशीनें कर रही हैं 10 हजार मीटर प्रिंट, फिर भी छैनी-हथौड़े से जिंदा है 300 साल पुरानी विरासत, सांगानेर में कुछ हाथ थामे हैं परंपरा
आधुनिक मशीनों के कारण अब पूरे सांगानेर में मात्र दस बारह परिवार ही हैंड ब्लॉक बनाने के काम में लगे हैं. फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 4:24 PM IST
जयपुर: सांगानेर कस्बे में जब मशीनें 10 हजार मीटर कपड़ा एक दिन में प्रिंट कर रही हैं, तब भी कुछ हाथ ऐसे हैं जो शीशम की लकड़ी पर छैनी-हथौड़े से फूल उकेर रहे हैं. यहीं से शुरू होती है सांगानेरी प्रिंट की असली कहानी. कपड़े पर खिलने वाला हर फूल, हर बेल-बूटा पहले लकड़ी पर जन्म लेता है. एक इंच मोटी शीशम को 8-9 महीने सुखाया जाता है, सफेद पेंट कर डिजाइन उतारा जाता है, फिर 5 दिन तक नजर और हाथ की साधना से छैनी चलती है. एक जरा सी चूक और घंटों की मेहनत बेकार. तैयार ब्लॉक को 7 दिन सरसों के तेल में भिगोने के बाद ही वह कपड़े पर रंग बनकर उतरता है. हालांकि मशीनीकरण होने से सांगानेर प्रिंटिंग में अब हैंड ब्लॉक का काम काफी कम हो गया है, लेकिन तीन सौ साल पुरानी यह विरासत आज भी सांगानेर के कुछ परिवारों ने जिंदा रखी है, जिनके लिए यह रोजगार नहीं, विरासत है. ईटीवी भारत ने सांगानेर में जाकर इस कला के कलाकारों से बातचीत की और इसकी खूबियों के बारे में जाना.
सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरी तरह हाथ से की जाने वाली कला है. इसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए लकड़ी के ठप्पों यानी हैंड ब्लॉक का इस्तेमाल होता है. सांगानेर कस्बे में आज भी कई स्थानों पर ऐसे कारीगर मिल जाते हैं, जो पीढ़ियों से लकड़ी के ब्लॉक तैयार करने का काम कर रहे हैं. इन ब्लॉकों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी ही बाद में कपड़े पर खूबसूरत प्रिंट का रूप लेती है.
शीशम की लकड़ी पर उकेरी जाती है महीन नक्काशी: हैंड ब्लॉक बनाने के लिए मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. कारीगरों का कहना है कि शीशम मजबूत होने के साथ-साथ इसमें मौजूद प्राकृतिक ऑयल के कारण नक्काशी के लिए उपयुक्त रहती है. सबसे पहले शीशम की लकड़ी के करीब एक इंच मोटे टुकड़े काटे जाते हैं. इन टुकड़ों को करीब आठ से नौ महीने तक सुखाया जाता है. लकड़ी अच्छी तरह सूख जाने के बाद उसकी सतह पर सफेद पेंट किया जाता है. इसके बाद कागज पर तैयार डिजाइन को लकड़ी पर उतारा जाता है. डिजाइन के मुताबिक कारीगर छैनी और लकड़ी के हथौड़े की मदद से लकड़ी की सतह को धीरे-धीरे काटता और उकेरता है. यही वह प्रक्रिया है, जिसमें कारीगर की नजर, हाथ की पकड़ और अनुभव की सबसे बड़ी भूमिका होती है. जरा सी चूक और पूरा डिजाइन खराब. एक गलत चोट लकड़ी की सतह को नुकसान पहुंचा सकती है और घंटों की मेहनत बेकार हो सकती है, इसलिए हैंड ब्लॉक बनाना केवल कारीगरी नहीं, बल्कि बेहद धैर्य और ,एकाग्रता का काम है.
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सरसों के तेल में रखा जाता है ब्लॉक: ब्लॉक पर डिजाइन उकेरने के बाद भी यह तुरंत प्रिंटिंग के लिए तैयार नहीं होता. तैयार ब्लॉक को करीब एक सप्ताह तक सरसों के तेल में भिगोकर रखा जाता है. इसके बाद उसे प्रिंटिंग के काम में लिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन और कई चरण लगते हैं, तब जाकर लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा कपड़े पर डिजाइन उकेरने वाला खूबसूरत हैंड ब्लॉक बन पाता है. हैंड ब्लॉक तैयार करने वाले कारीगर मुख्तार खान बताते हैं कि उनका परिवार दूसरी पीढ़ी से इस काम से जुड़ा हुआ है. उनके पिता भी यही काम करते थे और अब उनका बेटा भी इस पारंपरिक हुनर को आगे बढ़ा रहा है. मुख्तार खान का कहना है कि सांगानेर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और ब्लॉक बनाने का काम करीब 300 साल से चला आ रहा है. सांगानेर के बसने के साथ ही यहां इस कला ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं और आज भी कई परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इससे जुड़े हुए हैं.
फूल-पत्तियों से लेकर पशु-पक्षियों तक के डिजाइन: मुख्तार खान का कहना है कि हैंड ब्लॉक एक जैसे नहीं होते. बाजार और कपड़े की जरूरत के अनुसार अलग-अलग डिजाइन के ब्लॉक तैयार किए जाते हैं. इनमें फूल-पत्तियां, बेल-बूटे, पशु-पक्षी, जालीनुमा आकृतियां और कई पारंपरिक एवं आकर्षक डिजाइन शामिल हैं. इन ब्लॉकों का आकार भी डिजाइन के हिसाब से अलग होता है. करीब दो इंच के छोटे ब्लॉक से लेकर एक फीट तक बड़े ब्लॉक तैयार किए जाते हैं. व्यापारी या प्रिंटिंग से जुड़े लोग जिस तरह का डिजाइन चाहते हैं, कारीगर उसी के मुताबिक ब्लॉक तैयार करते हैं, यानी यह काम पूरी तरह ऑर्डर आधारित भी है.
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एक ब्लॉक से ढाई हजार मीटर तक कपड़े पर प्रिंट: मुख्तार खान का कहना है कि एक बार अच्छी तरह तैयार होने के बाद लकड़ी का हैंड ब्लॉक लंबे समय तक काम आता है. एक ब्लॉक से करीब ढाई हजार मीटर तक कपड़े पर प्रिंटिंग की जा सकती है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक काम में लिया जाता है. यही कारण है कि एक डिजाइन तैयार करने में कारीगर जितनी मेहनत करता है, उसका असर लंबे समय तक सांगानेरी कपड़ों पर दिखाई देता है. कारीगर मुख्तार खान का कहना है कि एक हैंड ब्लॉक कारीगर की पांच दिन की मेहनत के बाद तैयार होता है. कारीगर 5 दिन बराबर इस पर काम करता है तब जाकर एक ब्लॉक तैयार होता है.
मशीन ने बढ़ाई रफ्तार, लेकिन कम किए हाथ: मशीनी युग ने जहां कपड़ा प्रिंटिंग का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है, वहीं इसका असर सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और ब्लॉक बनाने वाले कारीगरों पर भी पड़ा है. मुख्तार खान बताते हैं कि एक कारीगर हैंड ब्लॉक के जरिए दिनभर में करीब 500 मीटर कपड़ा प्रिंट कर पाता है, जबकि मशीन से करीब 10 हजार मीटर तक कपड़ा प्रिंट किया जा सकता है. यही वजह है कि बड़े उत्पादन और कम समय की जरूरत ने मशीन प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया है. हाथ से प्रिंटिंग में जहां एक डिजाइन के पीछे सैकड़ों कारीगरों की मेहनत लगती है, वहीं मशीन से कम लोगों में ज्यादा उत्पादन हो जाता है. इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जो पीढ़ियों से इस पारंपरिक हुनर से जुड़े हुए हैं.
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कम होती मजदूरी और घटते कारीगरों की चिंता: कारीगरों का कहना है कि काम बेहद मेहनत का और सावधानी वाला है, लेकिन मेहनत के मुकाबले मजदूरी उतनी नहीं मिल पाती. ऑर्डर मिलने पर ही काम शुरू होता है और डिजाइन की जटिलता के अनुसार काफी समय लग जाता है. सांगानेर में पहले बड़ी संख्या में लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और लकड़ी के ब्लॉक बनाने से जुड़े थे, लेकिन आधुनिक मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण अब कारीगरों की संख्या कम होती जा रही है. आज से बीस साल पहले पूरा सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के काम से आबाद रहता था, लेकिन मशीनीकरण होने से अब मात्र दस— बारह परिवार ही इस काम में लगे हुए हैं. कारीगरों का मानना है कि मशीन प्रिंटिंग भले ही उत्पादन में आगे हो, लेकिन हाथ से किए गए ब्लॉक प्रिंट की अपनी अलग पहचान है. हाथ से प्रिंटिंग में हर ठप्पे के पीछे कारीगर का अनुभव और हाथ की सफाई होती है, यही वजह है कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट आज भी पारंपरिक और हस्तनिर्मित कपड़ों की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाए हुए है.
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कभी विदेश तक जाते थे सांगानेरी हैंड ब्लॉक: मुख्तार बताते हैं कि पहले सांगानेर में तैयार होने वाले लकड़ी के हैंड ब्लॉक जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा विदेशों तक भी भेजे जाते थे. हालांकि अब विदेशों में मांग पहले की तुलना में कम हुई है. इसके अलावा सांगानेर में प्रदूषण और बदलते औद्योगिक माहौल का असर भी इस काम पर पड़ा है. इसके बावजूद सांगानेर के कुछ परिवार आज भी मशीनों के दौर में लकड़ी, छैनी और हथौड़े को अपना साथी बनाए हुए हैं. उनके लिए यह सिर्फ रोजी-रोटी का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से विरासत में मिला हुनर है. कपड़े पर दिखाई देने वाला सांगानेरी फूल जब नजर आता है तो वह केवल रंग और कपड़े की कहानी नहीं होती. उसके पीछे शीशम की लकड़ी, महीनों की तैयारी, कारीगर की नजर, छैनी की चोट और हथौड़े की लय छिपी होती है. मशीनों की तेज रफ्तार के दौर में भी यही हाथ सांगानेरी कला की उस पहचान को जिंदा रखे हुए हैं, जिसकी पहली छाप कपड़े पर नहीं, लकड़ी पर पड़ती है.
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हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग काम को प्रोत्साहन दे सरकार: इस मामले में सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट से जुड़े कारोबारी और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना था कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एक पुरानी कला है. इसको बढ़ावा देने की जरूरत है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सांगानेर से ही विधायक है. उन्हें अपने क्षेत्र की इस हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करना चाहिए. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के ब्लॉक में शीशम की लकड़ी होती है. वह उत्तर प्रदेश से मंगाई जाती है. इसके कारीगर लकड़ी के ठप्पे पर खुदाई करते हैं, वह भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही हैं और यहां पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. अब सांगानेर के ही होकर रह गए हैं. अब कुछ ही परिवार बचे हैं जो हैंड ब्लॉक तैयार करते हैं.
सफाई आज भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में ही: अमीन कागजी का कहना था कि 1981 से पहले सांगानेर में केवल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का ही काम होता था, लेकिन आधुनिकता बढ़ती गई और मशीनी युग आ गया. अब हैंड ब्लॉक की तुलना में मशीनों से ज्यादा प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन सफाई आज भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही आती है. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कई अन्य मसलों के चलते सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को अब संकट का सामना करना पड़ रहा है. सरकार को इस कला को बचाने का प्रयास करना चाहिए.