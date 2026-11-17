जयपुर का 299वां स्थापना दिवस: मोती डूंगरी गणेश जी को प्रथम निमंत्रण के साथ दो दिवसीय समारोह का आगाज
स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर की पारंपरिक पहचान को भी सुरों के जरिए जीवंत किया जाएगा. शहर के प्रमुख दरवाजों पर शहनाई वादन होगा.
Published : November 17, 2026 at 11:23 AM IST
जयपुर: प्रदेश की राजधानी जयपुर का 299 साल का सफर परंपरा वही अंदाज नया. मंगलवार को जयपुर ने अपना स्थापना दिवस पर्व शुरू किया. शुरुआत हुई उसी परंपरा से जो सदियों से निभाई जा रही है. नगर निगम ने प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण दिया. जयपुर की नींव से जुड़ी इस परंपरा के साथ ही शहर में दो दिन तक संस्कृति और भक्ति के रंग बिखरेंगे. नगर निगम की ओर से स्थापना दिवस पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. 17 और 18 नवंबर को जयपुर का स्थापना दिवस समारोह में संस्कृति और धार्मिक आस्था के रंग देखने को मिलेंगे. मंगलवार सुबह महापौर सुनील कोठारी और पार्षदों की ओर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणेश निमंत्रण दिया गया. इसके साथ ही शहर के ऐतिहासिक स्थापना दिवस समारोह का औपचारिक शुभारंभ हुआ.
इस अवसर पर कोठारी ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के पहले दिन मंगलवार शाम बिड़ला ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन आयोजित होगा. इसमें देशभर के मशहूर कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं को सराबोर करेंगे. सम्मेलन में वीर रस के कवि हरिओम पंवार, हास्य-व्यंग्य कवि एहसान कुरैशी, दिनेश रघुवंशी, सुरेश अलबेला, प्रियंशु गजेंद्र, राव अजातशत्रु और कवयित्री दीपिका माही अपनी प्रस्तुतियां देंगी. कार्यक्रम का संयोजन जयपुर के एकेश पार्थ करेंगे.
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शहर के प्रमुख दरवाजों पर गूंजेगी शहनाई: वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर की पारंपरिक पहचान को भी सुरों के जरिए जीवंत किया जाएगा. मोती डूंगरी गणेश मंदिर, न्यू गेट रामलीला मैदान, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, गंगापोल गेट, सूरजपोल गेट, चांदपोल गेट और घाटगेट सहित प्रमुख स्थानों पर शहनाई वादन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. शहनाई की मधुर धुनों के साथ शहर के ऐतिहासिक दरवाजों और प्रमुख स्थलों पर उत्सवी माहौल बनेगा.
18 नवंबर को गणेश पूजन और दीप प्रज्ज्वलन: स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन बुधवार को सुबह 9.30 बजे से 10 बजे तक गंगापोल दरवाजे पर गणेश पूजन होगा. इसके बाद सुबह 10.30 से 11 बजे तक गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन एवं पूजन का कार्यक्रम रखा गया है. वहीं शाम को स्टेच्यू सर्किल पर दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा. दीपों की रोशनी से गुलाबी नगरी स्थापना दिवस के उल्लास में जगमगाएगी.
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राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी दिया निमंत्रण: इससे पहले सोमवार को महापौर सुनील कोठारी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें जयपुर स्थापना दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा. इस दौरान पूर्व महापौर पंकज जोशी, पार्षद प्रतिभा शर्मा, विमल अग्रवाल, शैलेन्द्र भार्गव और सुभाष सिंघी भी मौजूद रहे. महापौर ने जयपुरवासियों से परिवार सहित स्थापना दिवस के आयोजनों में शामिल होकर समारोह को यादगार बनाने की अपील की है.
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