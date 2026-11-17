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जयपुर का 299वां स्थापना दिवस: मोती डूंगरी गणेश जी को प्रथम निमंत्रण के साथ दो दिवसीय समारोह का आगाज

मोतीडूंगरी मंदिर में पूजन करते महापौर कोठारी व अन्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की राजधानी जयपुर का 299 साल का सफर परंपरा वही अंदाज नया. मंगलवार को जयपुर ने अपना स्थापना दिवस पर्व शुरू किया. शुरुआत हुई उसी परंपरा से जो सदियों से निभाई जा रही है. नगर निगम ने प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण दिया. जयपुर की नींव से जुड़ी इस परंपरा के साथ ही शहर में दो दिन तक संस्कृति और भक्ति के रंग बिखरेंगे. नगर निगम की ओर से स्थापना दिवस पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. 17 और 18 नवंबर को जयपुर का स्थापना दिवस समारोह में संस्कृति और धार्मिक आस्था के रंग देखने को मिलेंगे. मंगलवार सुबह महापौर सुनील कोठारी और पार्षदों की ओर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणेश निमंत्रण दिया गया. इसके साथ ही शहर के ऐतिहासिक स्थापना दिवस समारोह का औपचारिक शुभारंभ हुआ.