जयपुर का 299वें स्थापना दिवस का जश्न दो दिन में सिमटा, 300वें साल पर भव्य आयोजन का वादा... जानिए कार्यक्रम
17 और 18 नवंबर को होने वाले आयोजनों में गणेश निमंत्रण, कवि सम्मेलन, मंदिरों में पूजन, कथक प्रस्तुति और दीप प्रज्ज्वलन शामिल हैं.
Published : November 16, 2026 at 7:07 PM IST
जयपुर : जयपुर की स्थापना के 299 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबी नगरी का स्थापना दिवस समारोह हर साल की तरह महीनेभर नहीं, बल्कि महज दो दिन में सिमट जाएगा. ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और परंपराओं के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले जयपुर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को इस बार नगर निगम ने शॉर्ट शेड्यूल जारी किया है. 17 और 18 नवंबर को होने वाले आयोजनों में गणेश निमंत्रण, कवि सम्मेलन, मंदिरों में पूजन, कथक प्रस्तुति और दीप प्रज्ज्वलन शामिल हैं. महापौर ने कम समय में तैयारी नहीं हो पाने का हवाला देते हुए अगले साल जयपुर के 300वें स्थापना दिवस को सालभर चलने वाले भव्य आयोजनों के साथ मनाने का वादा किया.
गुलाबी नगरी 18 नवंबर को 299वां स्थापना दिवस मनाएगी. इस बार नगर निगम की ओर से स्थापना दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे. इसकी शुरुआत 17 नवंबर को प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेशजी को निमंत्रण देने के साथ होगी. इसी दिन शाम को बिड़ला ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन होगा. इसमें सुरेश अलबेला और एहसान कुरैशी समेत कई कवि रचनाओं से शहरवासियों को गुदगुदाएंगे. 18 नवंबर को स्थापना दिवस पर जयपुर की स्थापना से जुड़े गंगापोल दरवाजे पर भगवान गणेश का पूजन किया जाएगा. इसके बाद आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में सेवा-पूजा और जयपुर घराने के कथक की प्रस्तुति होगी.
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जयसिंह प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन: स्थापना दिवस के मुख्य आयोजन के तहत 18 नवंबर शाम सवाई जयसिंह सर्किल पर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा. इसी दौरान चारों दिशाओं के रास्तों पर आठ हाथियों के साथ शहनाई वादन होगा. इन आयोजनों के जरिए जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा.
अगले साल की भव्य तैयारी : जयपुर स्थापना दिवस पर हर साल करीब एक महीने विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन होते रहे हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम सीमित रखे हैं. इस संबंध में महापौर सुनील कोठारी ने कहा,नगर निगम का बोर्ड गठित हुए अभी करीब एक माह ही हुआ है. इतने कम समय में बड़े आयोजन की तैयारी संभव नहीं थी. हालांकि, अगले वर्ष जयपुर 300 वर्ष का होगा. इसे देखते अभी से पूरे साल की तैयारी की जाएगी और 300वें स्थापना दिवस को भव्य स्तर पर मनाया जाएगा.
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स्टेच्यू सर्किल नहीं, सवाई जयसिंह सर्किल: महापौर ने शहर के प्रमुख स्टेच्यू सर्किल के नाम को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट किया, इसका नाम सवाई जयसिंह सर्किल ही है, लेकिन आम बोलचाल और प्रचलन में स्टेच्यू सर्किल के नाम से जाना जाने लगा है. प्रयास रहेगा कि लोगों के बीच इसकी पहचान सवाई जयसिंह सर्किल के रूप में ही स्थापित हो और शहरवासी इसी नाम का इस्तेमाल करें.
हैरिटेज कमेटी का गठन जल्द : परकोटे में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और पुरानी हवेलियों के बदलते स्वरूप को लेकर भी महापौर ने चिंता जताई. उन्होंने कहा, जयपुर के हैरिटेज क्षेत्र के संरक्षण के लिए हैरिटेज कमेटी का गठन प्रस्तावित है. इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की. जल्द कमेटी का गठन कर हैरिटेज बायलॉज लागू करने की दिशा में काम करेंगे. इसका उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना ही नहीं, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक इमारतों, हवेलियों और हैरिटेज साइट्स के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना है.
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