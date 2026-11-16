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जयपुर का 299वें स्थापना दिवस का जश्न दो दिन में सिमटा, 300वें साल पर भव्य आयोजन का वादा... जानिए कार्यक्रम

जयपुर स्थापना दिवस समारोह के शेड्यूल को लेकर जुटे पार्षद ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर की स्थापना के 299 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबी नगरी का स्थापना दिवस समारोह हर साल की तरह महीनेभर नहीं, बल्कि महज दो दिन में सिमट जाएगा. ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और परंपराओं के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले जयपुर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को इस बार नगर निगम ने शॉर्ट शेड्यूल जारी किया है. 17 और 18 नवंबर को होने वाले आयोजनों में गणेश निमंत्रण, कवि सम्मेलन, मंदिरों में पूजन, कथक प्रस्तुति और दीप प्रज्ज्वलन शामिल हैं. महापौर ने कम समय में तैयारी नहीं हो पाने का हवाला देते हुए अगले साल जयपुर के 300वें स्थापना दिवस को सालभर चलने वाले भव्य आयोजनों के साथ मनाने का वादा किया.