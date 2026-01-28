ETV Bharat / state

जहां कभी दहाड़ते थे शेर, आज पसरा है सन्नाटा, जयपुर जू में बस खाली पिंजरे बचे

वर्ष 1877 में पूर्व महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे आम जनता के लिए खोल दिया था. उस समय पशु और पक्षियों के लिए अलग-अलग परिसर बनाए गए थे. जयपुर की जनता ही नहीं बल्कि जयपुर रियासत में आने वाले देसी विदेशी मेहमान भी यहां आकर जंगली जानवरों को नजदीक से देखकर रोमांचित हो जाते थे. शिकार के दौरान पकड़े गए दुर्लभ और खूंखार जानवरों को भी जयपुर लाकर रखा गया ताकि जयपुर की जनता उन्हें नजदीक से जाकर देख सके.

साल 1868 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था निर्माण : शिक्षाविद और जयपुर के इतिहास के जानकार सुनील शर्मा का कहना है कि जयपुर जू का निर्माण रियासत काल में साल 1868 में तत्कालीन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था. तब रामनिवास बाग में चार दिवारी से बाहर 35 एकड़ भूमि पर करीब 4 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण करवाया गया था. उस दौर में न केवल राजस्थान बल्कि यह पूरे देश में आधुनिक चिड़ियाघरों में गिना जाता था.

ऐतिहासिक जयपुर जू में पक्षियों की चहचहाहट तो है, लेकिन जंगली जानवरों की कमी साफ महसूस की जा रही है. रियासत काल से लेकर साल 2016 तक जयपुर जू जंगली जानवरों से आबाद रहा है, लेकिन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद यहां का आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया. जयपुर के बाहर से आने वाले पर्यटक आते तो है, लेकिन भ्रमण करने के बाद मायूसी के साथ बाहर लौटते हैं.

जयपुर : कभी शेर की दहाड़, तेंदुए की फुर्ती और चीते की चाल के लिए मशहूर रहा जयपुर जू आज अपनी पहचान तलाशता नजर आ रहा है. 150 साल पुराना यह ऐतिहासिक चिड़ियाघर जो कभी जयपुर रियासत की शान और आमजन के लिए रोमांच का केंद्र हुआ करता था, अब पर्यटकों को निराश कर रहा है. यहां आने वाले लोग आज भी उसी उत्साह और उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही उन्हें सन्नाटा और खाली पिंजरे नजर आते हैं.

आजादी के बाद जयपुर जू पर सरकार का नियंत्रण : सुनील शर्मा का कहना है कि आजादी के बाद जब देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतंत्र के जरिए नई सरकारों का गठन हुआ. तब जयपुर जू भी राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया और सरकारों ने भी इस पर खूब ध्यान दिया. कई अन्य प्रजाति के पशु पक्षी भी यहां लाकर छोड़े गए जो इस जयपुर जंतुआलय की शोभा बढ़ाते रहे.

पर्यटकों के लिए म्यूजियम स्थापित किए गए (ETV Bharat Jaipur)

1999 में यहां स्थापित हुआ था घड़ियाल प्रजनन केंद्र : जयपुर जू को उस समय प्रसिद्धि मिली जब 1999 में यहां देशभर में विलुप्त हो रही घड़ियालों की प्रजाति को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया. इसने देश भर में पहचान बनाई. यह केंद्र भारत का चौथा सबसे सफल घड़ियाल प्रजनन केंद्र साबित हुआ. यहां पर सैकड़ों घड़ियाल शिशु अवस्था लेकर यही बड़े हुए.

चिड़ियाघर में घड़ियाल का पॉन्ड (ETV Bharat Jaipur)

नाहरगढ़ जैविक उद्यान बना निर्णायक मोड़ : जंगली जानवरों जैसे शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, लोमड़ी, भालू जैसे जंगली जानवरों को प्राकृतिक माहौल में रखने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली रोड पर कूकस के पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की, जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा है. साल 2013 में 720 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2016 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ. इसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया.

शेर-चीता बाघ को किया गया नाहरगढ़ में स्थानांतरित (ETV Bharat Jaipur)

बाद में जयपुर जू से भी तमाम जंगली जानवरों के साथ ही घड़ियाल और मगरमच्छ भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिए गए. सरकार के इस फैसले ने भले ही नाहरगढ़ जैविक उद्यान को समृद्ध किया हो, लेकिन जयपुर जू का आकर्षण काफी हद तक कम हो गई थी. राज्य सरकार की ओर से जयपुर जू के भीतर ही पर्यटकों के लिए म्यूजियम भी स्थापित किया हुआ है, जिसमें जयपुर जू में ही जंगली जानवरों जैसे शेर, चीते, तेंदुए, बाघ, हिरण, मगरमच्छ के स्टेच्यू लगे हुए हैं.

पर्यटकों में दिखती है मायूसी : जयपुर जू देखने आए पर्यटक मोहम्मद इनाम कहते हैं कि हम यहां शेर और चीते देखने आए थे, लेकिन यहां वो दिखाई ही नहीं दिए. अब सिर्फ पक्षी हैं, अगर जंगली जानवर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट किए गए हैं तो यहां भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए. एक अन्य पर्यटक ने कहा कि पहले जब हम आते तो शेर, चीते, भालू और तेंदुए हुआ करते थे. अब वह सब यादें बनकर रह गई हैं.

चिड़ियाघर में जानवर (ETV Bharat Jaipur)

एक अन्य पर्यटक ने कहा कि बच्चों को जू दिखाने लाए थे ताकि वह जंगली जानवरों को करीब से देख सकें, लेकिन अब बच्चे भी उदास हो जाते हैं. मजा नहीं आता, पहले जैसा रोमांच नहीं रहा. यह शिकायत लगभग हर दूसरे पर्यटक की जुबान पर सुनाई देती है. पर्यटकों का कहना है कि पक्षी तो कई जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर की असली पहचान बड़े और जंगली जानवरों से होती है. बिना शेर और चीते के जू अधूरा सा लगता है.

जयपुर चिड़ियाघर में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat Jaipur)

जू में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए : उत्तर प्रदेश से आए एक पर्यटक ने राज्य सरकार से भी मांग की है कि जयपुर जू कि ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए यहां फिर से कुछ प्रमुख जंगली जानवर लाए जाएं. इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक बेहतर शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए. साथ ही जयपुर जू परिसर में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए.