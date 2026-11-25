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जयपुर जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा: जिला प्रमुख यशवीर सूरा बोले, 'विकसित जयपुर बनाने के लिए काम करेंगे'

विजयी मुद्रा में जयपुर जिला प्रमुख यशवीर सूरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में जीत के बाद नव निर्वाचित जिला प्रमुख यशवीर सूरा ने कहा कि कांग्रेस की जीत में युवाओं का बड़ा योगदान रहा. उन्होंने साल 2028 में राजस्थान कांग्रेस और 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. गांवों के विकास सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर यशवीर सूरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश: