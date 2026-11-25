जयपुर जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा: जिला प्रमुख यशवीर सूरा बोले, 'विकसित जयपुर बनाने के लिए काम करेंगे'
नव निर्वाचित जिला प्रमुख यशवीर सूरा ने कहा कि पंचायत चुनाव में जेन जी ने बढ़-चढ़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है.
Published : November 25, 2026 at 6:26 PM IST
जयपुर : जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में जीत के बाद नव निर्वाचित जिला प्रमुख यशवीर सूरा ने कहा कि कांग्रेस की जीत में युवाओं का बड़ा योगदान रहा. उन्होंने साल 2028 में राजस्थान कांग्रेस और 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. गांवों के विकास सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर यशवीर सूरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल : जीत के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
जवाब : जयपुर की तमाम जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया. मुझे आशीर्वाद दिया. साथ ही 42 सदस्यों का भी धन्यवाद देता हूं. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, जनता जनार्दन ने जो ऐतिहासिक जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है. उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं.
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सवाल: विकास को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी?
जवाब : कांग्रेस का बोर्ड बना है. यह जो बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला, यह इसलिए मिला क्योंकि भाजपा की तानाशाही सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी थी. कांग्रेस सरकार के समय गांव-ढाणी के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था, उस काम को लोग याद कर रहे थे. हमारी प्राथमिकता रहेगी कि गांव कैसे मजबूत हो, गांव में रहने लोगों के कैसे सशक्त हों. उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो. नौजवान कैसे सशक्त हों, उन्हें कैसे रोजगार मिले. इस दिशा में हमारा बोर्ड काम करेगा. हम एक सुनहरा ग्रामीण जयपुर बनाने के लिए काम करेंगे और विकसित जयपुर बनाएंगे.
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सवाल: पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाला 3000 करोड़ रुपए लैप्स हो गया?
जवाब : राजस्थान में जो सरकार चल रही है, यह अनपढ़ सरकार है. इनको ना पॉलिसी का पता और न ही इनकी सोच काम करने की है. ये केवल भाषण देने का काम करते हैं. भाजपा सरकार की सोच और भावना जनता के प्रति नहीं है. जनता ने भाजपा को जनादेश देकर इनकी सरकार बनवाई थी. भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे, वो उनकी प्राथमिकता नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवल अपना समय निकाल रहे हैं और बाकी नेता कुर्सी पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि कैसे कुर्सी का पाया टूटे और वो कुर्सी पर बैठें. इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है.
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सवाल : 2 साल बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी?
जवाब : निश्चित तौर पर 2028 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी. 2029 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. क्योंकि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और मोदी सरकार अपना इकबाल खो चुकी है. जनता ने जिस भरोसे के साथ भाजपा को वोट दिया था, वो भरोसा मोदी सरकार ने तोड़ दिया है. भाजपा सरकार केवल लाठी के दम पर शासन चलाना चाहती है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा. मैं एक नौजवान हूं और नौजवानों के अधिकारों के लिए हम लाठी से नहीं डरेंगे, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे.
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सवाल : जैसलमेर में जेन जी युवा जिला प्रमुख बनी हैं इसे कैसे देखते हैं?
जवाब : जैसलमेर हो, झुंझुनू हो चाहे जयपुर हो, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है. भाजपा केवल नौजवानों की बात करती है, नौजवान कैसे सशक्त हों इस दिशा में बीजेपी कोई काम नहीं करती है. पंचायत चुनाव में जो हमें जनादेश मिला है, उसमें जेन जी पीढ़ी ने बढ़-चढ़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है.