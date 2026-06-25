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Youth Murder Case : जिसे लेकर जानी थी बारात, पहुंच गया हवालात...दूल्हे सहित चार गिरफ्तार

सांगानेर सदर थाना इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार. एक नाबालिग निरुद्ध.

Jaipur Crime
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 7:21 PM IST

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जयपुर: मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो परिवार आमने-सामने हो गए. झगड़े और मारपीट में घायल एक युवक ने दम तोड़ा तो दोनों परिवारों की खुशियां उजड़ गईं. एक घर से जवान बेटे की अर्थी उठी तो दूसरे परिवार में शादी की खुशियां गायब हो गईं. जिस घर में शादी की शहनाई गूंज रही थी, वहां पुलिस पहुंच गई. जिस दूल्हे को बारात लेकर जाना था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और अब वह हवालात पहुंच गया. जिसके चलते शादी भी टालनी पड़ी.

यह मामला राजधानी जयपुर में सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा का है. जहां शिक्षा सागर कॉलोनी में दो पक्षों में मामूली विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और झगड़े में युवक की मौत हो गई. कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं.

डीसीपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

युवक के परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में मंगलवार देर रात को 28 साल का युवक संजू शर्मा मारपीट में घायल हो गया था. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया. संजू के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने गुरुवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें वह युवक सागर भी शामिल है. जिसकी बुधवार को शादी थी और उसकी बारात टोंक जानी थी. एक नाबालिग को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है.

पढे़ं : दुकान के बाहर शराब पीने से टोकने पर युवक पर पत्थर-डंडों से हमला, अस्पताल में मौत

दुकान के बाहर शराब पीने से टोका तो हमला : उनका कहना है, संजू शर्मा के पिता कैलाशचंद शर्मा ने सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. उन्होंने सागर बैरवा, अमन बैरवा, उनके पिता रामस्वरूप, विकास व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया. उन्होंने बताया कि रामस्वरूप के बेटे सागर की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. कुछ युवक उनकी दुकान के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे. टोकने पर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. आरोपियों ने संजू और भाई पर हमला किया. मारपीट में घायल संजू की मौत हो गई. भाई के भी सिर में चोट आई है. बचाव करने आए मंगल, गोरूराम मीना और रोहित कुमावत पर भी हमला किया. उनके भी चोटें आई हैं.

दूल्हा भी मारपीट में था शामिल : डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इस मामले में दूल्हा सागर बैरवा भी मारपीट में शामिल था. उसकी शादी होनी थी. पुलिस ने उसके सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. इधर, पड़ताल में सामने आया है कि सागर की बुधवार को शादी होनी थी. उसकी बारात टोंक जानी थी. लेकिन झगड़े में घायल संजू की मौत के बाढ़ पुलिस ने उसे और अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया. अब आज उसे और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि दूल्हे की गिरफ्तारी के बाद शादी भी टल गई.

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